快訊

5月報稅大魔王最後一天！網路申報開放到今晚12點 完整流程管道一次看

台大公衛教授：XBB疫情估延續至7月中 中重症患者增一倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

任賢齊演唱會暖心插曲 女子現身感謝22年前救命之恩

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
任賢齊日前於瀋陽舉辦演唱會，一位女子現身感謝任賢齊22年前的救命之恩。（取自海峽導報）
任賢齊日前於瀋陽舉辦演唱會，一位女子現身感謝任賢齊22年前的救命之恩。（取自海峽導報）

歌手任賢齊出道已33年，唱過如《心太軟》、《對折》等許多經典歌曲。近日，任賢齊赴大陸遼寧瀋陽舉辦巡迴演唱會，演唱會中的點歌環節，他邀請一位女子點歌，而該名女子竟是22年前被任賢齊救了一命的人，引發網友討論，相關關鍵字更一度衝上微博熱搜榜。

綜合陸媒報導，在任賢齊28日「奇蹟・在路上」巡迴演唱會上，任賢齊點了一名23歲女子點歌，但當女子自我介紹時卻透露，自己已認識任賢齊22年，並秀出照片表示小時候被任賢齊抱過。不僅台上的任賢齊驚呼「真的呀！」，身旁的歌迷朋友也感到十分驚訝。

這名女子接著介紹自己的故事稱，她小時候患有先天性心臟病，但是當時他們家經濟困難，沒有足夠的錢能動手術，而當時任賢齊透過報紙得知了她的故事，便捐錢讓她動了手術。過了22年，這位女子順利長大了，便跟著家人一起來到演唱會跟大家分享這段故事。任賢齊聽了女子的分享後也驚訝說道，「妳長這麼大了！」

女子最後點了歌曲《不要變》，她解釋，「我希望我們兩個之間的愛不要變，人間的大愛也不要變。」演唱會的點歌環節也意外成了當天演唱會的暖心插曲。

這段女子與任賢齊相認的影片在網路上感動不少網友，紛紛留言表示，「看哭了，這個女孩健康長大比什麼都重要」、「好感動，是善良的人和感恩的人雙向奔赴」，並讚任賢齊「不求回報的捐贈，人間大愛」、「永遠的偶像小齊哥」。

而任賢齊也在結束演唱會後於微博分享心情，並回應了該女子，任賢齊寫道，「人生路上的相逢，常常叫人驚嘆、感動。我們彼此的愛與成長，從很遙遠的過去，照進溫暖的當下，也會綿延到未來。這感覺太奇妙了！希望這份愛，不但不要變，還能去到更遠的地方」。

任賢齊日前於瀋陽舉辦演唱會，一位女子現身感謝任賢齊22年前的救命之恩。（取自海峽導報）
任賢齊日前於瀋陽舉辦演唱會，一位女子現身感謝任賢齊22年前的救命之恩。（取自海峽導報）

演唱會 手術

延伸閱讀

麋先生成軍10年送大禮 宣布盛夏浪漫開唱　

溪北新營要跨年演唱會！ 黃偉哲簽署承諾書9月給答案

靠他奪歌王！沈文程全招了曝光心頭肉

小粉紅圍攻！BLACKPINK被批辱華 悄悄改微博仍不用「Chinese」

相關新聞

任賢齊演唱會暖心插曲 女子現身感謝22年前救命之恩

歌手任賢齊出道已33年，唱過如《心太軟》、《對折》等許多經典歌曲。近日，任賢齊赴大陸遼寧瀋陽舉辦巡迴演唱會，演唱會中的點...

「最貴經濟學家」任澤平轉帶貨生髮品 網懟：勿發廣告

曾經年薪1500萬元人民幣(約211.8萬美元)的「最貴經濟學家」任澤平開始帶貨了，經過數個月在網上「體驗分享」後，任澤...

收割機被交警刁難？ 河南小麥來不及割泡水

中國產糧大省河南進入小麥收割季，河南省南陽市農戶從外地雇用的上百台收割機，卻在高速公路被交警以證件不齊、貨車超高等原因扣...

浙江處長地鐵伸「鹹豬手」 僅免職下放 網民氣炸：居然不開除

浙江省一處長級官員日前在地鐵車廂內伸「鹹豬手」猥褻他人遭行政處罰及被免職，醜聞曝光後引發輿論譁然。

浙江台州闊男彩禮 押鈔車運998萬現金 網嘆：男人沒勇氣結婚了

許多地方結婚都有給彩禮的習俗，但浙江台州一對新人訂婚，男方竟用運鈔車運來了998萬元現金作為彩禮，此外還有金磚、名表，令...

流氓執法？收人頭費？「農管」到底管些什麼

「農管」來了。農業綜合行政執法並不是新鮮事物，但部分農民對其顯露出的憂慮也須引起重視。農業綜合行政執法有明顯成效，同時也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦