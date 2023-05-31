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香港銅鑼灣鬧區女摔倒「保險套」撒滿地！疑似水貨客掃貨

香港01／ 何瑞芬
網上瘋傳幾張照片，一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（網上圖片）
網上瘋傳幾張照片，一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（網上圖片）

網上昨日（30日）瘋傳幾張照片，一名女子拖行李在銅鑼灣鬧市，穿越崇光走到軒尼詩道時，放在袋內的保險套散滿電車路，途人紛紛上前幫忙執拾，後續網上照片亦發現該名女子行李箱及大袋內全部都是保險套，網友紛紛猜想是否水貨客掃貨。

儘管未知照片主角是否陸客或水貨客，但有銅鑼灣情趣用品店負責人接受訪問時透露，自香港開關後，光顧的大陸及外國遊客確有增加；又稱大陸同類店舖相對較隱蔽、款式較少，銷售方式像便利店，即「沒人會介紹、買了就付錢，不會介紹」。客人可能自五湖四海，負責人笑言他們大部份都有一共通點：「無論大陸客或是其他國家、本地人，其實有一批客都怕不好意思，會安靜逛。」

保險套「撒一地」女子多半從藥妝店進貨

自香港與大陸通關後，不時會見到有遊客大手「掃貨」，帶動本地零售行業復甦。昨日該張女子在銅鑼灣鬧市跌一大袋保險套照片，引起網友熱議，懷疑是走水貨遊客，因有指香港的保險套質素有保證。

位於銅鑼灣的情趣用品店「Pleasure Point 喜穴」負責人王先生表示，兩地通關後光顧該店的遊客確有增多，但只是些微增加，並非如「掃貨」般，「可能會拿幾兩盒，很少買一大箱」，料事主有可能是藥妝店入貨等。

王先生表示，香港情趣用品店一般能給大陸客一種「煥然一新」感覺，因大陸相關店舖通常相對較為隱蔽、款式較少，他形容如便利店般，「沒人會介紹，款式少，這邊會有人介紹，貨品好多元，新種類較多。」

日本產貨品較暢銷　料遊客信得過香港商品質素

王先生續指，剛通關時未見影響，需要一段時間才看到變化，但陸續亦留意到光顧的遊客增多，不論是大陸還是外國遊客都有。他稱遊客對價錢的敏感度不高，比起價錢更希望在香港購買有品質品證產品，且香港款色更多，公司網羅不同國家的產品，當中以日本產貨品較暢銷，「因為香港沒有稅，一來可能比較便宜、二來選擇多，三來可能都比較信得過香港商品質素。」

王先生又說，雖陸續看到大陸遊客光顧，他稱遊客一般願意花更多錢買較貴的產品，「可能看到，想要一次多買一點。」他亦笑言無論客人從何來，都有些共通點，「無論大陸客又好、其他國家、本地人，其實有一批客人都會不好意思，會安靜買貨，跟國籍無關。」

疫情期間開分店　經歷過難捱日子

「喜穴」4年前在旺角開店，其後又在銅鑼灣開設分店，疫情前開業、疫情期間更擴張，看似「順風順水」。但王先生說，曾與不少零售行業一樣經歷一段難捱的日子，「我也經歷過要關店、大消毒，甚至有員工感染……消費信心當然有影響，但之後大家適應新挑戰後，發現慢慢還是要生活下去，多謝香港人支持，我都好感恩。」

延伸閱讀：

新冠｜港府調低應變級別　不再每日公布確診重症數　撤專家顧問團

五一｜零售生意回復至疫前六成　邵家輝：人手不足旺區仍有吉舖

文章授權轉載自《香港01》

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