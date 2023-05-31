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港抗疫降級至「戒備」

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港政府宣布，將維持三年的新冠疫情應變級別，由「緊急」降至「戒備」，港府的「應對疫情指導及協調組」和抗疫專家顧問團架構亦同步撤銷。

香港政府昨說，經參考世衛對新冠疫情的最新意見，因不再構成「國際關注的突發公衛事件」，又評估香港本地情況和風險後，即時起將「對公衛有重要性的新型傳染病準備及應變計畫」下的應變級別，由「緊急」調低至「戒備」級別。

港府在二○二○年一月四日頒布「對公共衛生有重要性的新型傳染病準備及應變計畫」，並同時啟動「嚴重」應變級別，同月廿五日把應變級別提升至「緊急」，由之香港已「緊急」三年。

港府並宣布，因應應變級別調低，即時起港府的跨局或跨部門應變工作，原由特首主持的「抗疫督導委員會」，以後會由醫務衛生局負責統籌及策導。

香港 疫情 衛生局

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