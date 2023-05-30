創意文化節在福建 兩岸大學交流10年

第十屆海峽兩岸大學生創意文化節，28日在福建省龍岩市啟動。以「文化傳承、活動創新」為目標，「與你一起實現夢想」為主題，展示兩岸高校（大學）文化建設成果，繁榮兩岸高校文藝創作，活躍兩岸大學生文化生活，在提升學習幸福指數上發揮作用。

活動自2014年開展至今，已先後在福建、台灣成功舉辦九屆，逾22000名兩岸文創青年、近70位兩岸知名導師匯聚福建，組織收集、展覽展示兩岸青年設計作品1178件。為海峽兩岸高等學校文創產業的合作發展創造交流的平台，增進台灣青年大學生對大陸經濟、社會、文化發展的了解，加深兩岸文創單位及藝術家交流和合作，為推進兩岸文創產業融合發展發揮作用。

啟動儀式在大陸國家級非物質文化遺產代表性項目《龍岩採茶燈》民俗歌舞中拉開帷幕。舉行第十屆海峽兩岸大學生創意文化節活動推介、海峽兩岸高等院校及文創機構文化產業戰略合作專案簽約儀式、「千里江山，只此青綠」手繪新羅主題系列活動發布、參觀龍岩新羅區未來城產業發展規畫和核心園區科創園項目等活動。