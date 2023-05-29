百年來最熱的5月天！上海徐家匯站今氣溫飆至36.1度

熱浪來襲！上海29日氣溫衝破當地百年來5月的最高溫紀錄。上海市氣象台官方微博稱，29日下午1時上海徐家匯站氣溫達到36.1度，打破百年來的5月氣溫最高紀錄，此前最高紀錄是35.7度，先後出現在1876年、1903年、1915年及2018年。

上海中心氣象台29日中午12時10分就發布高溫「黃色預警」，稱受副熱帶高壓影響，預計上海中心城區、浦東、青浦、閔行、嘉定等地29日最高溫可能都將超過35度。

上海市氣象台首席服務官鄔銳提醒當地民眾，一定要注意防暑降溫，要多補充水分和電解質，陽光下不要長時間逗留。

未來一周，上海地區天氣不穩定，雖有零星太陽天，但同時也不時有陣雨相伴。不過，「雨水來的快去的也快」，可能會上演「東邊日出西邊雨」。