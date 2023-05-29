餐廳吃飯不滿被要求換桌 女向警員怒吼「不可以摔碎他們的碗，哪裡的法律？」

餐廳寸金寸土，遇上繁忙時間都會精準編配座位以增加營業額，2人不能坐4人桌已是常識，惟有網友分享周日光顧沙田某商場1間餐廳的見聞，稱看到一對男女在傍晚約6時許進入餐廳，並自行直接坐到4人桌。店員其後要求他們換位，並表示會以免費餐飲補償，惟其中女子拒絕，反要求全單免費，又在店內扔碎桌上的碗，最終要警員到場處理。

有網友上傳影片，見到該名女子以向警員怒吼，質問：「去吃飯不可以摔碎他們的碗，哪裡的法律？」

原po是該餐廳的食客，他在連登討論區發文講述目擊的事發經過，稱涉事的1男1女在沒在店員指示下，自行進入餐廳並坐在4人桌，店員其後要求2人換位，惟女子拒絕及開始發脾氣，餐廳則表示會送上免費餐飲，但女子繼續吵鬧，並要求全單免費，爭吵過程中甚至扔碎了桌上的碗，結果弄傷了自己。

原po續指，女子質疑為何2人不能坐4人座，餐廳負責人則希望請她離開，但女子一動不動，並繼續在餐廳內大叫，而同行的男子則一度離開，疑希望事件停止發酵，但女子仍然堅持留在店內。

原po其後在留言區上傳影片，顯示女子曾堅持要餐廳為其下單，表示想點某套餐2客，店方沒有理會，她則高呼「聽不到嗎？點單快點！我要在這裏吃飯，快點！」。另1段影片則看到2名警員已到場處理事件，女子向警員吼叫問道：「你給我看，你給我看這條法律，去吃飯不可以砸碎他們的碗，哪裏的法律？」同行男子不停安撫，但女子仍情緒激動，繼續高呼「我不明白為什麼，砸碎碗有什麼問題？」。惟原po未講述事件最後結局，只悉警方最終到場處理。

網友認為從該對男女的衣著打扮及說話語氣，不排除他們是遊客，可能不熟悉香港餐廳的座位安排文化而觸發爭執，又指餐廳願意送餐飲已很大方，要求全單免費則太過份。

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文章授權轉載自《香港01》