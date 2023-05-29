兩岸微流行／內蒙新能源發電量 大陸第一

大陸推動新能源電力不遺餘力，據大陸國家能源局統計，大陸風電光伏（太陽能）發電總裝機已突破八億千瓦。其中風電裝機三點八億千瓦，太陽能發電裝機四點四億千瓦。各省市中，又以內蒙古的新能源發電量居大陸第一。

據統計，內蒙古的新能源發電量大陸第一，發電成本也是大陸最低，其中又以內蒙古包頭市的太陽能產業最為可觀。日前在上海舉行的第十六屆國際太陽能光伏（太陽能）與智慧能源大會上，全球綠色能源理事會就授予包頭市「世界綠色矽都」稱號，去年包頭市成為大陸首個太陽能產業產值超過人民幣千億元的城市，預計二○二五年該市的多晶矽、單晶矽產能將占全球的百分之四十五。

包頭市還將建設全球最大的晶矽材料生產基地，打造兆元級太陽能產業集群，建設千億級半導體產業集群和有機矽產業集群。包頭市能獲得「世界綠色矽都」稱號，在於當地有「世界級」的綠電支撐。經統計，包頭風電可開發量二五四○萬千瓦，太陽能可開發量三○六○萬千瓦，可為矽產業發展提供「綠色電、便宜電、可靠電」。

據估算，到二○二五年，包頭市太陽能產業使用綠電比例將達到四成以上，太陽能產品可獲得領先行業的更低碳值，企業可通過「碳足跡」認證、進軍歐盟等國際太陽能市場拿到綠色通行證。