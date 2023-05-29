香港故宮 將推三星堆特展

近日，香港故宮文化博物館與四川廣漢三星堆博物館、成都金沙遺址博物館、四川省文物考古研究院及成都文物考古研究院，簽訂展覽意向合作協議，於9月下旬舉辦特別展覽「凝視三星堆」，展期約4個月，推動川港兩地文化交流。

「凝視三星堆」展覽，將聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，展出120件距今2600年至3300年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，其中近一半展品為2020年至2022年間，三星堆遺址最新發掘的重要出土文物，大部分更是首次在四川省外展出。重點展品包括三星堆遺址出土的各類青銅面具、青銅人像和黃金面具等。

四川省文物考古研究院院長唐飛表示，以古蜀文明遺址為代表的三星堆、金沙出土的珍貴文物，是古蜀國、蜀地各民族共同創造的物質與精神文明，是長江上游地區先秦時期文明成就的傑出代表，是中華文明的重要組成部分。他期待在香港故宮文化博物館為香港市民、大陸及全球觀眾呈獻這些珍貴文物，讓大家深入了解古蜀青銅文明的歷史價值，擴大中華文化國際影響力，推動文明交流互鑒。

三星堆遺址的最新考古發掘，是大陸國家文物局「考古中國」的重大項目之一，其發掘成果揭示了古代中國長江上游高度發達的青銅文明及四川與周邊地區的交流，展示中華文明的起源和早期發展，及多元一體的發展格局。