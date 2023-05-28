沒黑眼圈的貓熊長什麼樣？四川首次拍到白色熊貓正面照
沒有黑眼圈的貓熊長什麼樣子？大陸四川臥龍國家級自然保護區管理局27日發布目前監測到的全球唯一白色大熊貓的系列照片和影像。
據光明網報導，2019年4月，四川臥龍國家級自然保護區一部裝設在海拔2,000公尺左右的野外紅外觸發相機，首次拍攝到一隻白色貓熊的側影，這是迄今發現的唯一白色貓熊。
保護區為此開展專項監測，目前已收集到近1,000份有效監測數據。四川臥龍白色大熊貓保護研究項目執行人譚迎春說，「我們多次研判路線、布設和調整紅外相機位點，通過四年的監測，基本掌握了這隻白色大熊貓的活動規律。」
在27日公布的系列照片和影片中，首次出現了白色貓熊的正面照。報導形容，「在它又圓又白的臉上，淡粉色的眼睛加上粉色眼眶顯得炯炯有神，沒有黑眼圈，仿佛一隻愛早睡早起的大熊貓；眼睛周圍凸起的一圈白毛，視覺上有放大眼睛的效果」。
北京大學生命科學學院研究員李晟表示，白化現象在脊椎動物各類群中廣泛存在，通常是由於動物個體基因突變，使得體內色素合成受阻，在外部形態上呈現白色、金白色或淺金色。這個白化基因是否會在當地貓熊種群中進一步傳遞下去，還需要通過持續的野外監測來進行觀察和探究。
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