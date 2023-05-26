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沈寂百日後 大陸首架國產C919大型客機周日歷史性首航

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
編號B-919A的東方航空全球首架C919飛機將於近期投入營運。（取自「大飛機」微信公眾號）
編號B-919A的東方航空全球首架C919飛機將於近期投入營運。（取自「大飛機」微信公眾號）

大陸首架國產大型客機C919今年2月試飛時疑似引擎故障，中止100小時的驗證飛行，歷經百日停飛後，飛機近日已返還中國東方航空，而陸媒查證東方航空的APP後確認，這一編號B-919A的首個商業航班飛行計劃已經公布，將於5月28日起飛，班號為MU9191從上海虹橋飛往北京首都，再以MU9192的班號從北京首都飛回上海虹橋，單程的計劃飛行時長為2小時25分鐘。

這一航次將是中國大陸夢寐以求的自製客用大飛機實現歷史性首航的夢圓時刻，而此次飛行也勢必會載入中國航空史的史冊。

東方航空25日就在其業績說明會上表示，這架編號為B-919A的全球首架C919飛機，預計於近期投入實際運營，並將以上海作為主要基地。而今天近中午，陸媒即在其航班的APP上查詢到這架飛機的首航飛行計畫。

東航昨在業續說明會上還表示，此前於2021年3月時與中國商飛簽署5架C919客機採購協議，將根據實際運營情況和航網規劃，擬在今年全數完成引進。

至於這架編號B-919A的全球首架C919客機在2月商業驗證飛行進行降落時發現左引擎出現反推失效後，即沈寂了超過百日，期間流言四起；但5月17日，它從浦東商飛基地起飛，調機飛往上海虹橋機場，由中國商飛再次將飛機交還給東航，終於讓流言蜚語平息。昨25日上午，B-919A客機可能進行了其最後一次驗證飛行，從上海虹橋機場起飛至淮安漣水機場，班號為MU799，飛行時長1小時。

觀察者網專欄作者張仲麟曾在18日為文指出，飛機在測試飛行中出現問題屬常見現象，但這並不一定意味著項目會失敗，但此前C919遲遲沒有宣布首航日期也沒有重新進行飛行，一定程度讓C919籠罩在負面消息之中。只是，隨著即將交付給東航的第二架C919客機，編號B-001K在本月8日完成首次試飛而煙消雲散。

第二架交付的B-001K飛機是正式生產型，它在上海浦東本廠完成首飛後，隨後就執行了上海飛敦煌的航線，飛行航線長度近3000公里，反映了商飛對C919是充滿信心的。

編號B-919A的全球首架C919客機是於去年12月9日交付中國東航，其編號「B」代表飛機的大陸國籍，「919」與型號名稱契合，「A」則為首架之意，用以突顯全球新機型、全球首架的意義。該架飛機為164座兩艙佈局，商務艙8座，經濟艙156座，標準商載航程達4075至5555公里。 若在成功商業運營後被各國航空公司與乘客信賴，可能在國際航空市場上，成為空客320、及波音737機型的強勁對手。

陸媒從東方航空「飛常準」APP截下的B-919A從上海飛往北京的首航飛行計畫圖。 澎湃新聞
陸媒從東方航空「飛常準」APP截下的B-919A從上海飛往北京的首航飛行計畫圖。 澎湃新聞

上海 東航 機場

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