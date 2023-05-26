太行山村 險峻山景吸人潮

太行山為河南省知名山脈，因其險峻，交通不便一度成為發展挑戰，但近年來許多村落反依憑太行山的險、太行山的美發展旅遊，找到生存之路。依託山脈的村落從吃、住、玩等方面花心思留下旅客，也留住資金，為農村謀求更多經濟增長。

河南省濟源市承留鎮花石村村長周全喜指出，旅遊就是要思考讓遊客看什麼、吃什麼、玩什麼、住什麼。目前花石村主打「春季看花、夏季玩水、秋季採摘、冬季玩雪」，再加上夜經濟跟食經濟，把全村進行亮化，並製作辣椒醬、開口笑、蜜三刀等五、六十年代老食品，讓遊客來這裡能找到小時候記憶。

當地目前還在繼續開發各種旅遊資源，希望將家庭旅遊、休閒旅遊、康養旅遊融合進來，吸引更多遊客。周全喜欣喜地對記者細數，民宿有人民幣5,000萬元投資，兒童樂園總投資500萬元，甫簽約的投資700萬元是荷花谷，目前社會資本正大量湧入中。

河南省新鄉輝縣的寶泉旅遊景區運用太行山崖上、崖下的險峻山景之美打造景區，景區董事裴將說，景區依託太行山資源，因地制宜，且根據消費者喜好，從輕量化、年輕化來打造，帶動性較強。景區內配套遊樂設施、高空彈跳、特色民宿等等。他說，今年估計能到300萬人次，2019年大概260萬人次，今年有望超過疫情前。投資任務也比較重。

同樣位於河南省新鄉輝縣的郭亮村，早期因為太行山的險峻懸崖，交通不便而衍生天梯「絕命路」、「絕情路」等遺憾故事，而有「郭亮洞」之稱的掛壁公路開鑿後，伴隨旅遊發展，讓郭亮村再度活了起來。郭亮村村長申海玉指出，村內目前收入幾乎全靠旅遊，除了引進外部資金蓋民宿外，村民也自己也做些小生意，許多外出打工的年輕人看到家鄉旅遊發展起來，返鄉的人也多了起來。

河南安陽市林州止方村也因背靠太行山地理優勢，近幾年積極發展餐飲、娛樂與民宿的鄉村遊。止方村書記郭青松興奮地向記者表示，2014年擔任村書記時，村集體收入不到人民幣2萬元，從2020年開始建設後，每年突破人民幣100萬元。

郭青松希望能將止方村打造成「北京的後花園」，他目前帶領團隊持續改善村硬體設施，同時也對村民進行培訓，讓民宿不只是住所，而能讓旅客體驗到「與民同宿」的溫暖體驗感。