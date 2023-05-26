大興機場 進出境創新高
根據北京海關消息，今年4月份，北京大興國際機場進出境航班596架次，進出境旅客10.1萬人次，環比分別增長177.2%、201.8%，創大興國際機場開航以來單月進出境旅客數新高。
中新社報導，北京海關所屬大興機場海關相關負責人介紹，為積極應對進出境航班和旅客快速增長態勢，該關持續跟進新增國際航班計畫，梳理海關監管場地設施運行情況，從航空器流、旅客流、行李流等全鏈條完善作業流程，並針對硬體設施、技能培訓、人力儲備等方面做好保障準備。
負責人表示，該關升級改造智能檢疫查驗台，有效縮短旅客通關時間。對旅客通行路徑進行合理規畫，在易擁堵和滯留區域設置S形引流通道，保障旅客順暢有序通關。
據了解，大興機場海關在監管中投放新一代科技應用裝備，通過「智慧海關」建設提升監管效能，以智能設備助力監管提速。該關與安檢部門採取一次過檢工作模式，兩道關卡合二為一，將旅客出境查驗等待時間縮短50%；率先在行李檢查區全面配備新型檢查設備，傳送速度達0.5公尺/秒，旅客等待時間壓縮一半左右。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言