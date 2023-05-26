大興機場 進出境創新高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據北京海關消息，今年4月份，北京大興國際機場進出境航班596架次，進出境旅客10.1萬人次，環比分別增長177.2%、201.8%，創大興國際機場開航以來單月進出境旅客數新高。

中新社報導，北京海關所屬大興機場海關相關負責人介紹，為積極應對進出境航班和旅客快速增長態勢，該關持續跟進新增國際航班計畫，梳理海關監管場地設施運行情況，從航空器流、旅客流、行李流等全鏈條完善作業流程，並針對硬體設施、技能培訓、人力儲備等方面做好保障準備。 　　

負責人表示，該關升級改造智能檢疫查驗台，有效縮短旅客通關時間。對旅客通行路徑進行合理規畫，在易擁堵和滯留區域設置S形引流通道，保障旅客順暢有序通關。　　

據了解，大興機場海關在監管中投放新一代科技應用裝備，通過「智慧海關」建設提升監管效能，以智能設備助力監管提速。該關與安檢部門採取一次過檢工作模式，兩道關卡合二為一，將旅客出境查驗等待時間縮短50%；率先在行李檢查區全面配備新型檢查設備，傳送速度達0.5公尺/秒，旅客等待時間壓縮一半左右。

海關 大興機場

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