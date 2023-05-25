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疫情增溫 北京籲戴口罩校園消殺再起

中央社／ 台北25日電

中國新一波疫情增溫，首都北京市連續4週疫情通報COVID-19皆排首位，建議市民重新戴口罩；多地大學部署第二波疫情防控，有學校更要求在教學區域、住宿區域等場所展開全面消毒殺菌。

中國防疫專家鍾南山22日出席一場論壇時表示，第2波疫情於4月中旬上升，4月底至5月初為小高峰是「預料到的」，6月底則出現第2波高峰。

北京市衛健委今天發布2023年第20週（5月15日至21日）疫情週報，全市共報告法定傳染病14種、2萬5544例，死亡1例；其中COVID-19連續4週排第一。

北京市衛健委提醒，乘坐公共交通工具，或者進入環境密閉、人員密集場所時建議戴口罩、接觸快遞、電梯按鈕、門把手等公共設施的情況下，均應及時洗手或手消毒、不要帶病上班、上學。

綜合陸媒報導，近期，部分院校相繼召開疫情防控工作會議。四川工商學院19日表示，4月以來，師生發燒病例出現波動狀態，總體有所增加，建議師生盡量減少外出，教育學生做好個人自我防護，戴好口罩。

河南省信陽航空服務學校23日表示，五一假期前後疫情呈現小幅波動上升，目前疫情總體處於局部零星散發狀態，但學校疫情防控的風險依然存在。要求對教學區域、住宿區域及校園餐廳等場所展開全面消殺，做到防控不缺位，措施不加碼。

遼寧科技大學24日表示，要應對好第二波疫情防控，守住不發生大規模校園聚集性疫情的底線，維護師生生命安全和身體健康，保障學校正常秩序。

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