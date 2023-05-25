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陸媒估算：中國今年出生人口不足800萬 再創新低

中央社／ 台北25日電
根據中國今年產婦建檔數據估算，今年出生人口不足800萬，再創新低，多家醫院都面臨分娩數目下降，有醫院指今年分娩數目減少一半以上，有醫院甚至暫停產科助產服務。圖為中國醫護照顧嬰兒。（中新社）
根據中國今年產婦建檔數據估算，今年出生人口不足800萬，再創新低，多家醫院都面臨分娩數目下降，有醫院指今年分娩數目減少一半以上，有醫院甚至暫停產科助產服務。圖為中國醫護照顧嬰兒。（中新社）

綜合陸媒報導，根據中國今年產婦建檔數據估算，今年出生人口不足800萬，再創新低，多家醫院都面臨分娩數目下降，有醫院指今年分娩數目減少一半以上，有醫院甚至暫停產科助產服務。

由中國新聞社主管的「中國慈善家」雜誌19日發文，指近日有消息指中國今年的產婦建檔已經基本完成，大致可以根據建檔情況估算全年出生人數，結論是今年新出生人口不足800萬。

報導又指出，從多家基層醫院獲悉，今年建檔孕婦數目下降，如廣東某綜合醫院婦產科一位醫生表示，這幾年孕婦數目明顯減少，今年更為明顯，他任職的醫院至少減少了1/3。

雖然中國全國孕婦數目銳減始於2016年，但該位醫生表示，真正感覺到變化比較大的是從2021年開始，「疫情期間很多人陽了以後推遲了生育計畫。但這並不是主要原因，關鍵還是年輕人不想生孩子，考慮到生活壓力，即使生也只生一個。」

據中國國家統計局的數據，2016年全年中國出生人口1883萬人，達到近年峰值，隨後以平均每年減少150萬人的速度連續下降6年。2021年全年出生人口為1062萬人，2022年全年出生人口956萬人，人口出生率為千分之6.77。

據「紅星新聞」23日報導，浙江省蒼南縣中醫院7日發出公告，指根據醫院學科發展規劃，經研究決定，7日起暫停產科助產服務（產科門診照常開放），需要分娩的孕婦，必須到其他醫院就診。

該院婦產科一名醫護人員表示，「分娩的數量很少，（繼續）幹就沒有意義了，我們去年10月份就徹底停掉了。」

報導又引述貴州省某縣婦幼保健院一名婦產科醫生表示，今年該院的分娩數目較去年同期下降近30%，縣城內3家公立醫院的新生兒出生率都下降，醫護的薪資也受影響。

黑龍江省哈爾濱市婦幼保健院一名產科醫生表示，醫院今年的分娩數目減少一半以上，除生育觀念和經濟水平等因素，當地私立醫院的分流也有影響。

不過，也有廣東某大型三甲醫院產科醫生表示，分娩數目與去年同期比沒有太大變化。

近年中國多地政府推出不同的鼓勵生育措施，最普遍之一是發錢鼓勵生育。「中國慈善家」稱，武漢東湖高新區12日發布，生孩子最高人民幣6萬元（約新台幣26萬元）的補貼，被稱「史上最強」補貼政策。

多地在孩子高考、帶薪產假、購房購車優惠方面打出鼓勵生育的「組合拳」。

西南財經大學教授、中國人口學會副會長楊成鋼表示，目前中國撫育孩子的成本仍然偏高，社會必要消費標準提高，使中產家庭也有些力不從心；而年輕人的個人主義、享樂主義價值觀及文化潮流，短時間內很難改變，這對人口增長傷害很大，經濟發達國家都面對這問題。

楊成鋼建議，政府要把鼓勵生育的重心和著力點放在一孩生育上。

生育 孕婦 婦產科

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