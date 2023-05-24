反送中後形象跌...祭高薪年輕人也不當 港警再降3入職要求

香港警務處表示，為了「保持警隊在人力資源市場的競爭力，並進一步提升招聘效率」，從5月5日起調整三項入職要求。其中包括取消最低身高及體重要求；降低對投考者視力的要求，即投考者在配戴眼鏡或隱形眼鏡的情況下通過相關測試，會被視為符合視力要求；增設「警員中英文筆試」（筆試），為投考者提供另外一個符合語文能力要求的途徑。

根據今年1月香港公務員事務局向立法會提交的文件，截至去年3月31日，香港警務處成為公務員空缺最多的部門，達到16.7%，其中初級警務人員空缺率達到17.7%。

近些年來香港警察隊伍招新越發困難，兩年前投考人數曾大幅下跌30%。為吸引更多的年輕人入職，警務處一再降低入職條件。去年3月香港警務處就曾宣布，從4月1日起，取消警員、見習督察及輔警警員必須「在港居住7年或以上」的入職規定，僅要求投考人是「香港特別行政區永久性居民」。這意味著，在香港出生但長居中國內地的「雙非」人士，也可以加入警隊。

英國《衛報》分析認為，香港年輕人投考警察的意願大幅降低，主要原因在於2019年「反送中」運動中香港警察鎮壓抗議者讓警察的聲譽一落千丈。《衛報》採訪了一位曾在香港警隊服務20年，現已離職並移民海外的萬先生（音譯）。萬先生說：「（2019年）抗議浪潮之後，警察在香港社會變成被仇視的對象。」他說：「我不再為作為警隊的一員感到自豪。警察失去了服務社會和維護正義的使命感。我不想變成我所鄙視的人。」

移民蘇格蘭的香港前議員郭子健對《衛報》表示：「在抗議活動中，警察太沒有人性了。即便政府提供高薪，但人們對警察的看法是如此糟糕。誰都不希望被朋友和家人排斥，所以大家在選擇加入警隊前會三思而後行。」

香港警隊薪酬近年不斷上升，基層的員佐級警員入職起薪點加至26190港元，頂薪可達38365港元；督察入職薪酬為48500元，頂薪可達91615港元。對照之下，港人每月入息中位數只有19600港元，大學畢業生投入職場後平均月薪也只有約22166元。

香港理大應用社會科學系前助理教授鐘劍華也表示：「警察在社會上的形象非常糟糕，所以這一職業在年輕人中失去了吸引力。當整個社會都鄙視警察這個職業時，誰會想當警察呢？」

但香港警方則表示，近年來發生的警員遇襲事件，讓投考警隊人士心生憂慮，甚至擔心擔任警察會為自己和家人的安全帶來危險。此外一些社會調查發現，年輕人對於選擇工作存在迷惘，各行各業亦出現招募困難，其中年輕人投身紀律部隊的意欲和興趣亦與以往大有不同，也導致投考人數下降。

香港《大公報》還報導，5月16日至19日，香港警察招募組前往內地高校進行警察招募。香港警務處招募組警司陳傑峰說，廣東站前兩日行程中，便收到90名暨南大學港生申請表格，申請數量追近去年11月香港警隊首次到內地高校招募收到106份申請表的總成績。

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