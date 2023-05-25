川台鄉村振興交流會 深化農業合作
2023川台鄉村振興合作發展交流會23日在四川瀘州舉行。來自江蘇、浙江、廣東、四川等地台商台企代表、專家學者等300餘位兩岸人士參會。
中新社報導，本次交流會以「深化川台農業合作·助推鄉村振興發展」為主題，旨在深入探討川台鄉村振興合作發展新機遇、新優勢，共同推動川台農業合作，促進兩岸融合發展。
多年來，川台兩地農業交流合作成果豐富。四川省現有國家級台灣農民創業園2個、省級川台農業合作示範基地30個、川台鄉村振興合作實驗園1個，在川累計註册台資農業企業超300個，投資總額近150億元（人民幣，下同）。
台灣工業總會秘書長陳益民認為，四川省非常重視川台之間的農業合作，在川台資農業企業保持健康發展，呈現良好發展態勢，川台農業合作已形成多層次、全方位合作的局面，為台資農業企業到川發展提供了更多機遇和選擇。
陳益民介紹，近年天府·寶島工業設計大賽增設了鄉村振興設計類，助力台資農業企業參與四川地方鄉村建設。
據四川省台辦主任羅治平介紹，川台鄉村振興合作試驗園設立一年取得的良好成效，得益於多年來川台交流合作打好的基礎。一大批台胞台商在促進川台交流合作、融合發展，助力脫貧攻堅、助推鄉村振興，融入四川現代化建設等方面作出了積極貢獻。
羅治平表示，川台產業互補性強，四川正聚焦打造新時代更高水平的天府糧倉，明確支持加快現代農業園區和產業集群、積極發展鄉村新產業新業態、擴大農業開放合作，因此深化川台農業合作恰逢其時，前景可期。
當日，瀘州市台辦分別與重慶市台灣同胞投資企業協會、成都市台灣同胞投資企業協會簽訂戰略合作協議，明確了共同成立對台招商引資工作組、組織開展精準招商、組織召開台資企業發展論壇等合作事項。
交流會上，集中簽約11個瀘州市台商投資項目，涉及農業、文旅、醫藥等多個領域，簽約總金額22億元。
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