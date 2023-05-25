川台鄉村振興交流會 深化農業合作

「地鐵一響，黃金萬兩」，兩岸的執政者對此似乎都有著相同的迷思。還記得蔡英文總統2017年提出的「前瞻基礎建設計畫」嗎？當中提出八年期（2017年至2024年）的軌道建設計畫，預計投入新台幣4,200多億元特別預算，廣建捷運在內的軌道交通。而對岸的中國大陸對於蓋地鐵更是熱衷，甚至將有沒有地鐵視為城市發展程度的關鍵指標。

2023-05-25 00:38