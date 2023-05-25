百強峰會 山西大同打造北方預製菜之都

當下，預製菜（調理包）已成為新晉風口（發展機遇）之一，中國黃花之鄉山西大同正憑藉其特優農業、美食文化、交通便利等優勢，搶占風口布局預製菜產業，欲打造大陸北方預製菜之都。

中新社報導，23日，以「百膳競鮮，大有不同」為主題的首屆中國百強預製菜企業（大同）峰會在大同召開，吸引了大陸全國預製菜百強及龍頭企業、產業鏈相關企業、投融資機構、行業聯盟協會、農業相關部門等約250人參會。

大同地處晉冀蒙三省（區）交界，交通路網發達，產業基礎雄厚，農業資源豐富。近年，當地打造中國大陸北方最大的預製菜產業園，目前已有預製菜加工龍頭企業20家，產值總計11.76億元（人民幣，下同），並推進實施「原料基地+中央厨房+物流配送」模式，使預製菜企業進一步向規模化、標準化、產業化轉型升級。

山西省農業農村廳副廳長趙文志介紹，今年3月，山西成立預製菜產業聯盟，設立預製菜產業發展專項資金，推動特色預製菜標準化、規範化、集群化產業體系建設。該省已湧現近200家預製菜企業。

當天，大同官方發表《大同宣言——建設北方預製菜之都》。大同市政府、中國預製菜產業聯盟、山西預製菜產業聯盟共同簽署《共建北方預製菜之都協議》。華遠國際陸港（大同）集團有限公司、天鎮縣人民政府、雲岡經濟技術開發區管委會、雲州現代農業產業示範區管委會分別與預製菜企業達成4項預製菜項目合作。

業內預測，未來3年至5年，大陸預製菜產業有望成為下一個兆元級產業。大同市市長張強表示，大同將以此次峰會為契機，推動產業鏈條、優勢企業和主要產品的優化組合，建設中國大陸北方預製菜產業發展重鎮。