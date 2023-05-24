聽新聞
test
0:00 / 0:00
遊港好害怕！港鐵買車票找錢險被搶 陸男見「歹徒真身」嚇傻
外出旅遊，一定要時刻注意四周環境！有大陸旅客發文表示，他日前在香港港鐵站買單程車票，正想伸手拿零錢及車票時，身後突然有人朝他衝來並伸手想搶，幸好他反應及時阻止了對方的行動。原PO之後轉身看到「歹徒」真身當場嚇傻，猶有餘悸，「現在想想有點害怕，香港經常有這樣的事發生嗎？」貼文引來網友熱議，「很過分，你不用擔心，香港大部分時候很安全」、「不知道說什麼，多點小心總是好的」。也有網友建議用支付寶或微信的QR Code乘港鐵，以免歹徒有機可乘。
該大陸旅客於小紅書以「在香港買地鐵票被人搶了」為題發文講述這次不快經歷。他表示，週二（5月16日）在香港國際金融中心的港鐵站買單程車票，「我投了一張20元港幣(約新台幣78元)的紙幣進去，然後出票口那裡吐出來一張單程票和一些找零的硬幣」。
然而原PO剛要拿零錢及車票時，身後突然有人向他衝過來並朝出票口伸手，幸好他反應及時，「歹徒」沒有得手，「也不知是要搶零錢還是要搶車票，還好我反應快，比她搶先了一步，沒讓她搶到」。
原PO之後回頭看到「歹徒」真身，嚇了一大跳，「發現是一個東南亞或印度的小女孩。她見沒搶到，似乎很沮喪。我一臉糊塗的跟她說：『What do you want？』，她也沒說話，一臉尷尬地走了」。而這次經歷令原PO猶有餘悸，「現在想想有點害怕，香港經常有這樣的事發生嗎？」。
網友看完後直呼過分，「很過分，你不用擔心，香港大部分時候很安全」、「不知道說什麼，多點小心總是好的」、「不是經常發生，不過還是小心為妙」、「十年前在香港被這樣搶過，結果武裝員警陪我坐香港警車，去了趟西九龍警署，還有西九龍重案組陪我做筆錄」。也有網友建議原PO可用支付寶或微信的QR Code乘港鐵，以免歹徒有機可乘。
延伸閱讀：
高鐵訂票｜田北辰拆解網上購票極速售罄原因 籲市民到高鐵站買飛
關西機場快線HARUKA車票買一送一！直達大阪梅田/京都最快35分鐘
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言