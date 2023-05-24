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遊港好害怕！港鐵買車票找錢險被搶 陸男見「歹徒真身」嚇傻

香港01／ 撰文：布萊恩
一名大陸旅客買車票時險被搶劫。（圖／擷自小紅書）
一名大陸旅客買車票時險被搶劫。（圖／擷自小紅書）

一名大陸旅客買車票時險被搶劫。（示意圖／Ingimage）
一名大陸旅客買車票時險被搶劫。（示意圖／Ingimage）

外出旅遊，一定要時刻注意四周環境！有大陸旅客發文表示，他日前在香港港鐵站買單程車票，正想伸手拿零錢及車票時，身後突然有人朝他衝來並伸手想搶，幸好他反應及時阻止了對方的行動。原PO之後轉身看到「歹徒」真身當場嚇傻，猶有餘悸，「現在想想有點害怕，香港經常有這樣的事發生嗎？」貼文引來網友熱議，「很過分，你不用擔心，香港大部分時候很安全」、「不知道說什麼，多點小心總是好的」。也有網友建議用支付寶或微信的QR Code乘港鐵，以免歹徒有機可乘。

該大陸旅客於小紅書以「在香港買地鐵票被人搶了」為題發文講述這次不快經歷。他表示，週二（5月16日）在香港國際金融中心的港鐵站買單程車票，「我投了一張20元港幣(約新台幣78元)的紙幣進去，然後出票口那裡吐出來一張單程票和一些找零的硬幣」。

然而原PO剛要拿零錢及車票時，身後突然有人向他衝過來並朝出票口伸手，幸好他反應及時，「歹徒」沒有得手，「也不知是要搶零錢還是要搶車票，還好我反應快，比她搶先了一步，沒讓她搶到」。

原PO表示，他買車票後，身後突然有人向他衝過來並朝出票口伸手，幸好他反應及時，對方才沒有得手。（示意圖／Ingimage）
原PO表示，他買車票後，身後突然有人向他衝過來並朝出票口伸手，幸好他反應及時，對方才沒有得手。（示意圖／Ingimage）

原PO之後回頭看到「歹徒」真身，嚇了一大跳，「發現是一個東南亞或印度的小女孩。她見沒搶到，似乎很沮喪。我一臉糊塗的跟她說：『What do you want？』，她也沒說話，一臉尷尬地走了」。而這次經歷令原PO猶有餘悸，「現在想想有點害怕，香港經常有這樣的事發生嗎？」。

外出旅遊，一定要時刻注意四周環境。（示意圖／Ingimage）
外出旅遊，一定要時刻注意四周環境。（示意圖／Ingimage）

網友看完後直呼過分，「很過分，你不用擔心，香港大部分時候很安全」、「不知道說什麼，多點小心總是好的」、「不是經常發生，不過還是小心為妙」、「十年前在香港被這樣搶過，結果武裝員警陪我坐香港警車，去了趟西九龍警署，還有西九龍重案組陪我做筆錄」。也有網友建議原PO可用支付寶或微信的QR Code乘港鐵，以免歹徒有機可乘。

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文章授權轉載自《香港01》

港鐵 小紅書 香港

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