聯合國教科文組織擬在上海設立STEM教育一類機構

聯合國教科文組織（UNESCO）擬在大陸上海設立結合「科學、技術、工程、數學」領域技能培養的「STEM教育」一類機構，並將提交至今年11月該組織大會批准。若通過，該機構將成為教科文組織在大陸建立的首個一類機構，也是該組織在歐洲以外首個全球性一類機構。

綜合聯合早報、香港中通社報導，教科文組織執行局第216屆會議22日於巴黎舉行，各執行局委員國會中一致同意上述決議。會議認為，在上海設立此機構將加強教科文組織在STEM教育領域的領導力，並相信此機構必將為落實教科文組織職能使命，和實現2030年可持續發展目標做出貢獻。

大陸教育部副部長、大陸聯合國教科文組織全國委員會主任陳傑於會中表示，執行局的這一決議將載入史冊，歷史也終將證明這一決議的正確性。他並表示大陸將認真履行承諾，配合秘書處落實好本次會議決議。

據悉，STEM是科學（Science），技術（Technology），工程（Engineering），數學（Mathematics）四門學科英文首字母的縮寫，STEM教育著重培養學生在此4領域的素養。

科學素養，是運用科學知識（如物理、化學、生物科學和地球空間科學）理解自然界，並參與影響自然界的過程；技術素養，是使用、管理、理解和評價技術的能力；工程素養，是對技術工程設計與開發過程的理解；數學素養，是發現、表達、解釋和解決多種情境下的數學問題的能力。

另所謂的「一類機構」是教科文組織的一部分，可作為思想實驗室、標準制定者、國際合作推動者、信息交流中心、能力建設者在其職能領域發揮作用。