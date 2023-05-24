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舉五星旗後 李東憲：不怕網暴、怕台灣人忘記回家的路

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
李東憲在個人社交平台上發布視頻說，怕台灣人忘記回家的路。圖為視頻截圖。 (極目新聞)
李東憲在個人社交平台上發布視頻說，怕台灣人忘記回家的路。圖為視頻截圖。 (極目新聞)

台灣的跆拳道選手李東憲在韓國2023年亞太大師運動會獲得一枚銅牌，領獎時他將疊好的五星紅旗展開舉起，引發兩岸熱議。李東憲也遭網友攻擊，陸媒報導，李東憲昨在個人社交媒體發布視頻回應當時心情和遭網暴後的想法。李東憲說他害怕被網暴，怕的是台灣人忘記回家的路。

這一視頻被包括北京日報、澎湃新聞、央視新聞微博號等多家陸媒轉發，而根據《極目新聞》，他說，公開活動中有台灣人舉五星紅旗是比較罕見的，自己不是要特立獨行標新立異，最初的目的就是想要表達中國人的立場，舉起自己的國旗。舉旗的那一瞬間，他認為自己背靠祖國和14億同胞，無比自信，無比強大。

李東憲在視頻上說，對於這些網暴，他個人是不以為意，也不害怕。其實他怕的是台灣的經濟垮了，怕的是台灣沒有雞蛋吃，怕的是台灣人忘記自己是炎黃子孫，怕台灣人忘記了自己的歷史自己的母親，更害怕台灣人忘記回家的路。

他表示，其實家的門一直開著，每個孩子都有犯錯的時候，但是家門永遠還是開著。所以，台灣孩子該回家還是應該要回家，家人們都在等你們。

台灣人 北京

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