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用電高峰提前 陸南方電網負荷破2億千瓦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

5月22日，中國南方電網最高負荷今年首次突破2億千瓦。用電高峰提前「殺到」，預計5月廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區用電負荷、用電量同比將實現較大增長。

中新社報導，5月以來，南方區域用電負荷持續走高。當前，深圳最高負荷已超過1900萬千瓦，為今年以來最高，與去年同期相比增長8.3%。

南方電網深圳供電局電力調度控制中心副總經理程韌俐表示，5月中旬以來，深圳用電需求增長明顯。 在廣東，用電負荷受氣溫影響較大。據分析，當最高溫度高於23℃時開始出現降溫負荷，最高氣溫在23℃至30℃區間時，氣溫每升高1℃，系統負荷增加100萬至300萬千瓦，最高氣溫在30℃及以上時，溫度每升高1℃，系統負荷增加300萬至450萬千瓦。

隨著氣溫走高，廣東用電需求上升勢頭明顯，將帶動廣東乃至整個南方區域用電負荷持續攀升。 在海南，受經濟持續回暖、重點工業項目投產及電動汽車充電負荷攀升等多種因素影響，用電高峰也提前到來。今年以來，海南電網統調負荷已四創新高，最高達684.3萬千瓦，同比增長5.7%。

目前，南方電網加大跨省電力互濟力度，全部完成重要輸電通道的檢修，全面備戰夏季用電高峰。 據悉，南方電網已與阿里雲、百度智能雲、華為簽訂AI合作備忘錄，探索利用「電力+算力」的最優解決方案，推動數字電網建設，進一步提高用電負荷預測準確性，全面提升供電保障能力和智能調度水平。

廣東 深圳 高溫

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