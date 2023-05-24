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南中跨江大橋 串聯粵港澳大灣區
粵港澳大灣區工程南（廣州南沙）中（山）高速洪奇門特大橋21日合龍。一橋飛架珠江，廣州、中山兩市在此實現跨江「牽手」，大灣區互聯互通按下加速鍵。
中新社報導，南中高速為全長32.4公里的特大型橋梁工程，連通廣州、中山、深圳三市，是粵港澳大灣區重大交通基礎設施。項目主線長21.6公里，起點接廣州南沙港快速路新墾互通，終點接中（山）江（門）高速公路與廣（州）澳（門）高速公路；支線長10.7公里，起點連接項目主線，終點在伶仃洋上連接深中通道。
當天合龍的洪奇門特大橋全長1126米，為主跨520米的雙塔雙索面鋼箱梁斜拉橋，是南中高速項目的關鍵控制性工程。大橋東西塔高分別為178.5米、176米，主塔造型設計靈感源自獨具嶺南特色「南海水滴」與「木棉花開」，以灣區之「水」潤廣州之「花」，整體造型輕巧活潑、挺拔秀美。
南中高速項目計畫明年底建成通車。屆時，從廣州南沙到中山城區的車程時間將縮短至15分鐘以內，到深圳也僅需20分鐘，將強化粵港澳大灣區主要城市的互聯互通。
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