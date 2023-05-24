快訊

2024「侯管配」成形？管中閔凌晨表態了

中共候任駐美大使謝鋒抵紐約 美國務院表達歡迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南中跨江大橋 串聯粵港澳大灣區

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
南中高速洪奇門特大橋順利合龍。（新華社）
南中高速洪奇門特大橋順利合龍。（新華社）

粵港澳大灣區工程南（廣州南沙）中（山）高速洪奇門特大橋21日合龍。一橋飛架珠江，廣州、中山兩市在此實現跨江「牽手」，大灣區互聯互通按下加速鍵。

中新社報導，南中高速為全長32.4公里的特大型橋梁工程，連通廣州、中山、深圳三市，是粵港澳大灣區重大交通基礎設施。項目主線長21.6公里，起點接廣州南沙港快速路新墾互通，終點接中（山）江（門）高速公路與廣（州）澳（門）高速公路；支線長10.7公里，起點連接項目主線，終點在伶仃洋上連接深中通道。

當天合龍的洪奇門特大橋全長1126米，為主跨520米的雙塔雙索面鋼箱梁斜拉橋，是南中高速項目的關鍵控制性工程。大橋東西塔高分別為178.5米、176米，主塔造型設計靈感源自獨具嶺南特色「南海水滴」與「木棉花開」，以灣區之「水」潤廣州之「花」，整體造型輕巧活潑、挺拔秀美。

南中高速項目計畫明年底建成通車。屆時，從廣州南沙到中山城區的車程時間將縮短至15分鐘以內，到深圳也僅需20分鐘，將強化粵港澳大灣區主要城市的互聯互通。

深圳 高速公路

延伸閱讀

去香港迪士尼更方便了 廣東中山巴士天天15班次往返

成蘆大橋剛通車 網友批汽機車分流就見「死亡交織」

貴州蔬菜熱銷大灣區 前進東南亞

新北主計處政風主任墜新北大橋亡 市府：原還規畫出差

相關新聞

南中跨江大橋 串聯粵港澳大灣區

粵港澳大灣區工程南（廣州南沙）中（山）高速洪奇門特大橋21日合龍。一橋飛架珠江，廣州、中山兩市在此實現跨江「牽手」，大灣...

書香結合咖啡香 讓上海慢下來

「上海咖香，洋溢世界丨上海書香，洋溢大地」系列活動暨「百年百款西式咖啡器皿特展」22日在上海香港三聯書店舉行。上海80家...

胡同裡的國潮 從追高端到懂平凡

出了北京磁器口地鐵站，不到200公尺，就是曹雪芹故居紀念館。90後北京大妞趙萌，每天早上不到九點就會出現在紀念館，換上中...

振興東北 陸海歸人才齊獻策

「智啟振興 匯促發展」海歸人才助力新時代東北全面振興座談會22日在吉林長春召開，多位海歸人才結合自身經歷為中國東北全面振...

用電高峰提前 陸南方電網負荷破2億千瓦

5月22日，中國南方電網最高負荷今年首次突破2億千瓦。用電高峰提前「殺到」，預計5月廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五...

刷掌紋就能搭車購物 陸新黑科技 資安問題有隱憂

搭地鐵還在刷卡、刷手機？那你就「out」了。在一向熱衷嘗試最新科技應用的中國大陸，現在搭乘北京的地鐵，只要「刷掌」就可通過閘門搭車，不用再擔心出門忘了帶實體交通卡，或手機沒電等尷尬情況，而且這種非接觸式感應號稱更衛生。有實際使用過的大陸網友高呼：「好用」，但也有不少人擔心「刷掌」可能衍生的安全等問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦