胡同裡的國潮 從追高端到懂平凡

出了北京磁器口地鐵站，不到200公尺，就是曹雪芹故居紀念館。90後北京大妞趙萌，每天早上不到九點就會出現在紀念館，換上中式服裝，成為國潮工坊主理人。

進大門、繞影壁、過小徑、穿繡戶、登堂入室，不大的工作室透著古韻。架子上各式杯盤，桌案上還有沒完成的掐絲景泰藍作品。還不到中午，預約的客人登門，在趙萌和指導老師的幫助下，繼續完成卡通人物玻璃杯，這是工坊裡最常見的入門級作品，也是「小白」們通往終極目標景泰藍的必由之路。

曾經在廣告公司工作的趙萌，從小就喜歡老北京文化。幾經思量，她選擇辭職創業，傳承和創新景泰藍。經過和朋友、合作夥伴的討論、篩選，趙萌在胡同裡開起了國潮工坊，給都市白領、父母和孩子創造一個可以做國潮手工藝的小天地。

工坊成立初期，市場上已經有很成熟的產業鏈和版本了。趙萌想要做特色，把資金「砸」進品類研發中，哪怕只有一款和別人不一樣，她也要努力一把。當趙萌終於拿到心心念念的定製款時，卻發現設計過「精巧」，初學者們直呼「有點難」。

經此一事，趙萌明白了，盲目追求「獨特」不是長久之計。「能真正自己做才有參與感，深度參與了才有獲得感、成就感。」經過與多位顧客交流，趙萌感覺到，能夠留住客人的並非商家眼中的「高端」之美，而是客人們親手創製的「平凡」之美。如今，小小工坊成了不少零基礎「小白」接觸國潮手工藝的「起點」。在這裡，趙萌手把手教學，幫每一個人化繁為簡。

「苔花如米小，也學牡丹開。」趙萌說，「儘管我們沒有那麼專業和高深，但是能夠帶著那麼多年輕人入門，愛上國潮手工藝，這就是很大的成績。」