振興東北 陸海歸人才齊獻策
「智啟振興 匯促發展」海歸人才助力新時代東北全面振興座談會22日在吉林長春召開，多位海歸人才結合自身經歷為中國東北全面振興建言獻策。
中新社報導，此次活動由歐美同學會（中國留學人員聯誼會）主辦。與會代表圍繞「創新發展，培育新動能新優勢」、「開放發展，實現合作與共贏」等內容提出意見建議。
中新社報導，吉林省地處東北亞地理中心，是中國一帶一路向北開放的重要窗口，是中國對外貿易、對外交流的重要通道。
近期，中國海關總署發布公告，決定進一步拓展吉林省內貿貨物跨境運輸業務範圍。同意在原有吉林省內貿貨物跨境運輸業務範圍的基礎上，增加海參崴為內貿貨物跨境運輸中轉口岸，增加浙江省舟山甬舟集裝箱碼頭和嘉興乍浦港2個港口為內貿貨物跨境運輸入境口岸。
這在歐美同學會留美分會青年委員會委員、中國機械設備工程股份有限公司工程師屠健看來，是推動東北老工業基地經濟發展的絕佳機遇。從符拉迪沃斯托克裝船，內銷或者出口，成本都將大幅降低。新增加的口岸，極大增強了吉林省貿易的競爭力。
屠健表示，未來中國東北地區藉助口岸優勢，進口煤炭、天然氣、石油等資源，也會帶動能源工業、電力工業、重化工業取得新發展。
歐美同學會金融委員會會長李伏安表示，近些年，吉林省在汽車產業、文旅產業、科創產業和現代糧食產業上持續發力，成效顯著，區域信用環境評價較好，政府治理效能有所提高，這對金融與實體形成良性發展循環至關重要。
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