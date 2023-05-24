振興東北 陸海歸人才齊獻策

搭地鐵還在刷卡、刷手機？那你就「out」了。在一向熱衷嘗試最新科技應用的中國大陸，現在搭乘北京的地鐵，只要「刷掌」就可通過閘門搭車，不用再擔心出門忘了帶實體交通卡，或手機沒電等尷尬情況，而且這種非接觸式感應號稱更衛生。有實際使用過的大陸網友高呼：「好用」，但也有不少人擔心「刷掌」可能衍生的安全等問題。

2023-05-24 00:10