書香結合咖啡香 讓上海慢下來

「上海咖香，洋溢世界丨上海書香，洋溢大地」系列活動暨「百年百款西式咖啡器皿特展」22日在上海香港三聯書店舉行。上海80家品牌實體書店在上海咖啡文化周期間推出的150項擦亮「咖啡城市名片」的系列活動「同頻呈現」。

中新社報導，「2023中國城市咖啡發展報告」顯示，上海咖啡館總量達8530家，平均每平方公里咖啡館擁有量為1.35家，成為全球咖啡館最多的城市。滬上咖啡與書「香得益彰」，在咖啡店拾得書香，或者在書店融合經營下嗅得咖香已成為標配。

上海市書刊發行行業協會副會長、秘書長汪耀華表示，「書店+咖啡」使得書店的存在價值更加多元、生存空間也有所延展，在城市公共空間的賦能上多了一種功能，營造一種第三空間的社交價值，成為書房的延伸，兼具客廳的格調、圖書館的氛圍，是城市慢生活的寫照，也是「書店+文創」融合經營的新成果。

「現在書店主打差異化競爭」。上海香港三聯書店總經理助理沈驍表示，書店已經脫離了傳統書店的概念，發展到「書店+」，即融合發展圖書與咖啡、文創、戲劇演出等內容。沈驍說，上海香港三聯書店除了有咖啡書籍的專櫃外，也會在咖啡文化周期間舉辦咖啡特色展覽和講座，如去年的咖啡古董器具展及今年「上海咖啡」講座及百年百款西式咖啡器皿展等。通過獨特的咖啡主題展覽吸引更多年輕人，希望逐漸把品牌年輕化。

上海「書店+融合發展」走在大陸全國前列。汪耀華介紹，現在上海所有新開的書店，都會配置自營的咖啡經營空間。同時，上海書店裡經營咖啡的總量也是全國第一，這與上海咖啡店總量是相匹配的。

他說，期待書店在「一店一品」的建設中，打造「百店百味」的專業咖啡品牌，使書店經營咖啡不再是書店的附屬品，而是能讓品咖人更多感受到城市的溫情和暖意，體現書店「手作人」的創意和匠心。