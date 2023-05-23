中國大陸首輛博物館主題觀光車 西安亮相

22日西安正式推出中國大陸首輛博物館主題觀光車「博物館號」。該觀光車以觀光巴士為流動載體，串聯大雁塔、陝西歷史博物館、西安博物院、西安含光門博物館、西安碑林博物館、鐘鼓樓等西安六大文化和精神坐標，讓遊客在唐風唐韻的體驗式場景中流連於各大博物館，提升博物館遊覽體驗。

據香港文匯網，陝西全省目前共有博物館360座，年接待觀眾突破5600萬人次。其中西安擁有各類博物館159座，涵蓋歷史綜合、自然科學、民俗文化、科學普及、非遺中醫等40餘種類型。

陝西歷史博物館收藏有上起遠古人類初始階段使用的簡單石器，下至民國以來陝西經濟社會發展變遷的各類物證等170萬餘件文物，被譽為「華夏寶庫」。西安博物院館藏文物11萬餘件，其中大陸國家三級以上的文物有1萬餘件，充分展示了西安13朝古都的一千多年建都史和三千多年城市發展史 。西安碑林博物館館藏文物1.1萬餘件，著名的「昭陵六駿」就有四駿藏於該館。