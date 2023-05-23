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大陸多地罕見「五月雪」 專家示警極端氣候增加

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸多地出現五月雪的罕見現象。取自大陸極目新聞
大陸多地出現五月雪的罕見現象。取自大陸極目新聞

極端氣候影響，今年5月，中國大陸陝西榆林、陝西延安、陝西寶雞、寧夏、新疆等多地都出現飄雪的異常天氣，陸媒健康時報引述專家稱，近年來，來自北方的天氣系統活躍，這和北極地區的氣候變化密切相關，同時，全球變暖導致極端事件頻繁和劇烈發生的情況仍存在，預計今年大陸局部地區性、突發性的極端氣候事件會增加。

蘭州大學大氣科學學院教授王澄海表示，5月18日前後，不斷有冷渦（冷性高氣壓）和低槽（低壓槽）從西伯利亞地區影響中國大陸北方地區，強勁的冷性高氣壓引導冷空氣南下，使北方地區氣溫驟降，部分氣象站點24小時氣溫降幅幅度較大。

居住在陝西榆林的張女士直言，「雪從上午就開始下了，很快就蓋住了地面，一直到下午兩三點才停了下來，都到夏天了，居然還在下雪，今年這天也太奇怪了。」

她指出，下雪對農作物有很大影響，一些農作物如黃瓜、玉米、蕎麥等全部都凍壞了，剛剛成長起來的麥苗也都死掉了。往往雪上午下完，下午就化了，天氣又迅速轉熱。

健康時報報導稱，進入5月以來，大陸陝西榆林、陝西延安、陝西寶雞、寧夏、新疆等地都出現了飄雪的異常天氣，居民的冬衣是收了又穿。

王澄海表示，根據研究預估，今年大陸的氣溫和多年平均相比仍然偏高，但全球變暖導致極端事件頻繁和劇烈發生的情況仍會存在，局部地區性、突發性的極端氣候事件會增加，如大風、冰雹、暴雨、高溫等天氣現象。

極端氣候 新疆

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