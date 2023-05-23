邁向社會健康最後1公里 康復醫學正在河南基層紮根

在全球老齡化趨勢挑戰下，慢性病、保健康復等醫療市場備受矚目。大陸河南省是人口大省，同時也是老人與殘疾人口大省，特別在鄉村地區，基層醫療成為康復醫學（台灣一般稱為復健科）的重鎮。鄭州大學吞嚥障礙研究所、河南鄭大一附院康復科主任曾西表示，近幾年他們幾乎跑遍全省縣區級醫院，督導並檢查他們完成康復醫學科建設。

《河南省第七次全國人口普查公報》顯示，河南省常住人口中，60歲及以上的佔比為18.08%。其中：65歲及以上佔比13.49%。顯示河南的老年人口佔比高。也因此，對於康復醫學的需求也正在提升。

康復醫學為20世紀中期出現的新概念，是為了康復的目的而應用有關功能障礙的預防、診斷和評估、治療、訓練和處理的一門醫學學科。

曾西表示，大陸康復醫療市場需求巨大，大陸有2.5億老年人，8,600萬殘疾人以及數量相當龐大的腦中風、截癱患者等需要康復治療，隨著老齡社會的到來，康復醫學已成為醫療行業中發展最快的學科，市場前景廣闊。

而基層衛生服務機構是離患者最近的場所，是開展康復醫學的主要陣地之一，是整個康復機構體系中的重要組成部分，肩負著疾病恢復期和慢性病患者康復治療以及健康恢復的重要職責，同時又是鏈接家庭康復、康復養老以及病人恢復健康回歸社會的緊密交匯點，是通向社會大健康的最後1公里。

位於河南省濟源市，曾西協助技術培訓的濟源市中醫院，該院是以中醫特色為主，集醫療、預防、康復、保健等為一體的綜合性醫院。該院康復科為市級重點專科。記者實探濟南市中醫院，現場除了有傳統整復、針灸療法以外，也能看到西方現代的物理醫療器材協助患者進行復健練習。

濟南市中醫院副院長潘大軍對記者表示，河南省平均壽命約在77歲，到院的老年病患也變多，在康復體系上，除了康復機器人外，也會引進現代化康復理念。只要對患者有好處就會去做，不論是中式還是西式醫療方法都會是他們會去吸收的項目。