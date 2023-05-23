快訊

QA整理包／「天選之人」紛紛中鏢！第四波疫情襲來 新冠疫苗怎麼打？

郭打延長賽？黨內大老稱朱什麼都沒了 選戰重擔要侯自己扛

角逐2024總統副手郭台銘？ 柯文哲稱將取決「一重點」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

河南34名教師遭欠薪4年絕食抗議 官方：將妥善解決

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
河南三門峽市一所學校34名教師發文控訴入職四年未拿到工資，近日前往該市教育局「絕食抗議」。（取自騰訊新聞）
河南三門峽市一所學校34名教師發文控訴入職四年未拿到工資，近日前往該市教育局「絕食抗議」。（取自騰訊新聞）

河南三門峽市一所學校34名教師發文控訴入職四年未拿到工資，因此前往該市教育局「絕食抗議」。當地教育局23日通報稱，目前34名教師全部回到崗位繼續工作，將在最短時間內妥善解決相關問題。

三門峽市教育局23日在微信公眾號通報稱，5月15日，三門峽市民辦學校34名教師到市教育局反映其編制問題，市教育局第一時間「做好耐心細緻的政策解讀工作」，教師當晚全部返回。目前，34名教師全部在崗繼續工作，學校教學秩序正常。教師工資在2022年9月以前由民辦學校發放，學校轉公辦後，由當地財政逐月發放。

通報稱，關於教師編制問題，因處於規範民辦義務教育過渡期，相關部門已按程序全力推進。本著依法依規、尊重歷史、尊重事實的原則，在最短時間內，予以妥善解決。

據澎湃新聞報導，近日，一份反映河南省三門峽市34位教師沒有工資也沒有落實編制的聯合聲明在網上流傳。網傳截圖裡有這34名教師的實名簽字和指印，聲明內容指出：34位教師均在2019年8月參加了三門峽市直屬學校的教師招聘考試，並通過了完整的考試程序，公示合格後被錄取為公辦編制教師。 

但四年來，這34名教師均認真履行教師工作，編制卻並沒有落實，甚至連勞動合同也沒有，工資、社保、醫保、公積金也未繳納。

針對網傳34位公辦教師的錄取信息，2019年7月5日，三門峽教育局的確對外發布《2019年三門峽東方劍橋學校公開招聘教師公告》。其中說明：經三門峽市政府同意，面向全國公開招聘中小學教師35名到三門峽東方劍橋學校任教，辦理三門峽市教育局直屬學校教師編制（財政全供）。

教育局 劍橋

延伸閱讀

網傳河南教師集體絕食 因執教4年沒工資沒保險

改善老舊廁所 桃園市教育局優先補助12校2057萬元

腸病毒疫情達高峰校園防疫升級 教育局：確診需請假至少7天

國小生裝黃金葛汁下毒報復同學 中市教育局證實了

相關新聞

河南34名教師遭欠薪4年絕食抗議 官方：將妥善解決

河南三門峽市一所學校34名教師發文控訴入職四年未拿到工資，因此前往該市教育局「絕食抗議」。當地教育局23日通報稱，目前3...

保育有成 西藏珠峰自然保護區雪豹數量已逾百隻

據新華社報導，西藏近年來執行的「珠峰雪豹保護計劃」，對該地區雪豹棲息地展開監測和種群調查，累計監測面積超過3,000平方...

男當街強擄女童影片瘋傳！男孩衝出絕招搶人 網友嚇呆：恐佈

光天化日竟然當街強擄女童？大陸小紅書近日廣傳1段影片，見到街上1名男子企圖強行帶走1名女童，女童掙扎不果被拉走，幸危機時刻有小男孩衝出來奮力鎚打男子，終成功救走女童。

海南首條一程多站洲際航線 正式復航

海南航空太原-海口-雪梨HU447航班，19日晚從太原起飛，該航線是疫情平穩轉段後海南省恢復開通的首條洲際航線和「一程多...

兩岸自行車賽 台灣選手奪冠

闊別三年的兩岸職工自行車賽，21日在福建省平潭綜合實驗區再次鳴槍開賽，吸引兩岸近700名選手競逐。此次賽事分男子公路青年...

北京地鐵大興機場線 刷掌進站

北京地鐵大興機場線開通新的「刷掌」乘車服務，乘客可刷手掌進站乘車。大興機場線也成為世界首條使用生物識別掌紋支付技術應用的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦