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男當街強擄女童影片瘋傳！男孩衝出絕招搶人 網友嚇呆：恐佈

香港01／ 記者布萊恩／報導
危機時刻，小男孩衝出奮力鎚打男子，救女童脫險。（影片截圖）
危機時刻，小男孩衝出奮力鎚打男子，救女童脫險。（影片截圖）

光天化日竟然當街強擄女童？大陸小紅書近日廣傳1段影片，見到街上1名男子企圖強行帶走1名女童，女童掙扎不果被拉走，幸危機時刻有小男孩衝出來奮力鎚打男子，終成功救走女童。

網友看過影片後大呼恐怖，指如果未能及時救回女童，後果于堪設想，又大讚小男孩勇敢，「能有這份勇氣我就覺得很好了」、「是保護我們國家的未來！」、「所以家長需要注意孩子的安全，不能大意」。翻查資料，影片早於2021年流傳，至近日被內地網友「翻炒」，再引起熱論。

綜合內地傳媒報導，事發2021年7月29日，地點在浙江溫州石橋附近。從現場閉路電視（CCTV）影片見到，當時目測約6至7歲的小男孩與稍年幼的女童正路邊在玩耍，突然1名男子走到他們身旁，並張開雙手試圖抱着他們。

小男孩見狀即時走開，跑到鏡頭另一邊，男子於是向留下的女童「埋手」，拉着女童的手臂打算強行帶走。女童拼命掙扎，鞋也飛脫了，然而不敵成年人力量，被男子一步一步帶走。

幸危機時刻，小男孩衝出奮力鎚打男子，又推又撞，希望令男子放開女童。面對小男孩狙擊，男子邊拉着女童邊後退，終被身後垃圾桶綁倒跌在地上，鬆手放開了女童。

據報小男孩與女童是2兄妹，但未知與男子是什麼關係，但明顯對男子行為相當反感。網友看過影片大呼恐怖，「光天化日明搶？」、「這是猥褻罪，必須嚴懲！」、「一定要抓住這個老頭」、「所以家長需要注意孩子的安全，不能大意」、「安全教育不能忽視」。也有網友大讚小男孩勇敢，「能有這份勇氣我就覺得很好了」、「保護女性，是保護我們國家的未來！」、「很有責任心，面對危險也懂得保護妹妹」。

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文章授權轉載自《香港01》

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