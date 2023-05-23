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兩岸自行車賽 台灣選手奪冠

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
闊別三年的兩岸職工自行車賽21日在福建省平潭綜合實驗區再次鳴槍開賽，吸引兩岸近700名選手競逐。（中新社）
闊別三年的兩岸職工自行車賽21日在福建省平潭綜合實驗區再次鳴槍開賽，吸引兩岸近700名選手競逐。（中新社）

闊別三年的兩岸職工自行車賽，21日在福建省平潭綜合實驗區再次鳴槍開賽，吸引兩岸近700名選手競逐。此次賽事分男子公路青年組、男子公路大師組、男子山地組及女子組四個組別。

中新社報導，賽道設在被譽為平潭「最美騎行路線」的環島東路，以龍鳳頭海濱浴場的海漁廣場為起終點，往北至龍鳳山莊榮譽酒店折返後，再往南至海壇古城折返，單圈長度12公里。各組別選手分別完成3圈到5圈不等的騎行路程，上演一場速度與激情的競賽。 　　

台灣新竹市自由車隊的選手徐御凱首次到平潭參賽，在男子公路青年組比賽中斬獲冠軍。與往屆不同的是，此次賽事新增了兩岸騎遊活動，吸引500多名兩岸選手環騎平潭北半島，線路全程63公里，途經北港村、長江澳海上風力田景觀帶、北部灣生態廊道及石牌洋等多處平潭著名景點。

一支由平均年齡約65歲的200名台灣騎手組成的「不老騎士鐵馬隊」，參加了騎遊活動。滿頭白髮的選手林宗榮退休後，愛上自行車運動，常來平潭參加兩岸職工自行車賽，也在比賽中交了不少大陸朋友。在他看起來，運動賽事是兩岸交流非常好的窗口。 　　

本次賽事由福建省總工會、平潭綜合實驗區管委會、台灣中華兩岸勞動關係發展協會共同主辦，旨在進一步融合兩岸「體育+旅遊」的內涵，打造「體育+交流」的賽事主旋律。

自行車 福建 運動

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