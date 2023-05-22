元朗電鋸謀殺｜曾嘆痛失妻子感到好痛苦 死者丈夫球叔今晨黯然認屍

元朗上周六（20日）發生恐怖電鋸謀殺案，54歲包租婆身中多刀，更遭人毀容棄屍街頭。案件至今暫未有人被捕，元朗警區重案組人員正積極追緝在逃兇徒歸案。死者的梁姓丈夫「球叔」周日（21日）接受《香港01》訪問時表示，對妻子遇害一事感到「好痛苦」，指原本家庭幸福美滿，如今破碎，「我的家庭原本是很和諧的，發生這樣的事當然是覺得很不幸，好痛苦啦。」並指自己事發後因協助警方調查，未能見到妻子最後一面。

至今晨（22日）10時許，球叔等家屬在探員陪同下，前往殮房認屍。球叔認屍後自行駕車離去，其間不發一言。

事發於周六晚上7時許，警方接報於元朗錦壆路，一名54歲姓劉女子倒臥血泊昏迷，人員到場證實女子當場死亡，頸背中刀。據了解，經初步檢查死者身上多處受傷，包括頸部有明顯創傷，肚部腫脹及有數處傷痕，臉容嚴重毁爛，身旁有數隻牙。

案件列作謀殺，由元朗警區重案組人員調查事件。死者遺體旁遺下一頂黑色鴨嘴帽及一部電話。另外人員於現場附近約20米草叢發現染血電鋸及一把長約30厘米的牛肉刀。

死者與人稱「球叔」的丈夫為包租公婆，球叔周日接受《香港01》訪問時，稱每晚會與妻子飯後外出散步，惟事發當晚妻子因「追劇」遲一步出門，結果遇害。有租客形容，死者看起來隨和，亦不會一直催促交租；包租公則為人友善，夫婦二人恩愛，「好多時都看到他們一起出現」，他們的子女雖然不是同住，但經常會回家吃飯。

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文章授權轉載自《香港01》