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中國5/20結婚人數大降 多地減3到5成

中央社／ 台北22日電

每年5月20日（520諧音「我愛你」）是中國大陸民眾結婚的熱門日子，不過今年結婚登記人數比去年大幅減少，廣東、福建和四川全省當天登記結婚人數年減超過30%，貴州省更大跌超過50%。

在結束3年的疫情封控後，今年中國520婚姻登記的人數並沒有增加，多地反而明顯下降。

綜合澎湃新聞和星島日報報導，廣東省人口發展研究院院長董玉整先前分析曾稱，大城市化、經濟壓力以及婚戀觀念變化，使得晚婚甚至不婚的人愈來愈多，相當一部分人認為自己的能力有限，結婚帶來的負擔承受不起。

廣東省20日共有結婚登記1萬2450對，「跨省通辦」結婚登記1813對。而去年同日，當地共有2萬892對新人登記結婚，今年比去年同日減少31.7%。

福建省20日共計結婚登記6270對，比去年減少38.2%。

四川省20日辦理結婚登記1.6萬餘對，比去年減少36%。

貴州省在去年的5月20日共有1萬4876對新人領取結婚證，而今年同日共辦理結婚登記6873對，大減53.7%。

江蘇省20日共有1萬5003對新人完成領取結婚證，登記數比去年同日減少25.6%。

有民眾注意到即使是廣東、江蘇這樣較為富裕的省分，今年結婚登記的人數都明顯下降。

據民政部最新數據，中國2021年結婚數字跌至763.6萬對，較2013年高位的1346.9萬對，下降近44%，是連續8年下降。若按多地趨勢來看，今年預料將是連續第9年結婚數下降。

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