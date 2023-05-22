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福廈高鐵 估9月底運營

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

隨著55031次檢測列車20日從福州南站駛出，中國大陸首條跨海高鐵——福（州）廈（門）高鐵全線進入聯調聯試階段。

中新社報導，中國鐵路南昌局集團有限公司相關負責人表示，進入聯調聯試階段，意味著距離開通運營又近了一步。福廈高鐵預計今年9月底具備開通運營條件。

福廈高鐵聯調聯試自當天開始，計畫8月完成。中國鐵路南昌局集團有限公司相關負責人稱，聯調聯試是採用測試列車和相關檢測設備，在鐵路開通運營前對沿線軌道、接觸網、通信、信號等各系統的功能、性能、狀態和系統間匹配關係進行綜合檢測、驗證調整和優化，使整體系統達到設計要求。

該負責人表示，福廈高鐵開通以後，福州至廈門列車運行時間將從現在的2小時縮短至1小時以內，形成一小時生活圈；廈門、漳州、泉州等地將形成半小時交通圈。

福廈高鐵全長277.42公里，正線橋梁84座、隧道29座，橋隧比高達85.1%，是大陸八縱八橫高速鐵路網中東南沿海高鐵大通道的重要組成部分。

高鐵 廈門

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