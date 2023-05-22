陸農村衛生廁所 普及率超過73%

根據中國大陸農業農村部消息，目前，農村衛生廁所普及率超過73%，農村居民生活品質進一步提升。

中新社報導，大陸農業農村部、國家鄉村振興局日前召開大陸全國農村廁所革命現場會，農業農村部黨組成員，國家鄉村振興局黨組書記、局長劉煥鑫出席會議時表示，2018年以來，農業農村部、國家鄉村振興局會同各地區各有關部門分類穩步推進農村戶廁改造，開展問題廁所摸排整改及回頭看，取得積極成效。目前，全國農村衛生廁所普及率超過73%，有效改善了農村人居環境，促進了農村居民生活品質提升和衛生觀念普及。

「同時，一些地方農村改廁還存在質量管控不嚴格、技術模式不適宜、運行管護跟不上等問題，需要採取過硬措施加以解決。」劉煥鑫表示，要把農村廁所革命作為建設宜居宜業和美鄉村的重要內容，堅定不移持續抓好抓實，不斷提高農村居民獲得感、幸福感和滿意度。

劉煥鑫表示，要鞏固拓展摸排整改成果，細化分類整改方案，嚴格把關整改質量，全程接受農民監督，年內能改的問題都要改完改好。同時要完善獎補機制，強化跟蹤監管，提高資金使用效益。注重村民自治、公開公示和宣傳引導，發動農民全過程參與改廁。