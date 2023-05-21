輪流吃到飽！陸孿生兄弟付一人份價錢吃自助餐 中途假借尿遁換人

在日常生活中，樣貌相似的雙胞胎可能因為外表相似而趣事連連，大陸有對網紅兄弟就利用相似的外表，拍片挑戰只付1份價錢，換人輪流食自助餐。兄弟倆不但面容相近、身型相仿，聲音都十分相似，靠哥哥假裝去洗手間換弟弟到餐廳進食，最終挑戰成功。而事後當他們向老闆坦白時，老闆竟然沒有責備，反而稱讚他們拍攝題材「挺有意思」。

該對河南網紅雙胞胎在Bilibili嗶哩嗶哩上傳影片，標題為「雙胞胎付一份錢輪流去吃自助餐能成功嗎？」，影片長2分40秒，至今播放量已經達到396.3萬次。片段中，兩人為挑戰輪流吃自助餐，刻意以相同髮型、衣物、打扮前往餐廳。餐廳內提供任食火鍋自助套餐，售價為33元（約36.8港元）。雙胞胎中的哥哥先到餐廳點餐，大飽口福後，特意跟老闆說想去趟洗手間，實則是「借尿遁」會合孿生弟弟，換弟弟進店吃火鍋。

弟弟先假裝從洗手間出來，然後裝作若無其事地坐到同一個座位時，拿了醬汁就敞開肚皮吃，就算店員坐在他對面望着他吃也並未發現異樣。弟弟吃飽後去結帳，支付了33元（約36.8港元），跟老闆打聲招呼後順利離開。之後兄弟倆會面，興奮地表示「成功了」。

雖然這次雙胞胎挑戰只花1人價錢，中途換人去吃自助餐的挑戰取得成功，但他們事後還是返回餐廳，向老闆坦白是為了拍片挑戰，並補回另一份套餐的價錢。而老闆得知後，不但沒有生氣，反而稱讚他們拍攝題材「挺有意思」。

至今，影片在平台的播放量已經達到396.3萬次，不少網友都表示爆笑，「沒想到真行啊」、「考試能替補嗎？」。但也有人表示，雖然他們最後補了錢，但仍然可能帶來不良引導，令不少雙胞胎兄弟姐妹去嘗試，而當中可能有人乘機不付錢，「說實在話，雖然你們自己最後補了錢，但是這種主題，是一定會引起投機取巧的人的刻意效仿和逃單的」、「容易引導人模仿，畢竟不是人人都有素質」、「這種不良引導就不要拍了」。

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文章授權轉載自《香港01》