快訊

中國大陸和巴基斯坦帶頭反對 台灣確定被WHA拒於門外

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輪流吃到飽！陸孿生兄弟付一人份價錢吃自助餐 中途假借尿遁換人

香港01／ 撰文／夏洛特
大陸一對網紅兄弟拍片挑戰只付1份價錢，輪流吃自助餐。圖／@大弟二哥呀 嗶哩嗶哩影片截圖
大陸一對網紅兄弟拍片挑戰只付1份價錢，輪流吃自助餐。圖／@大弟二哥呀 嗶哩嗶哩影片截圖

在日常生活中，樣貌相似的雙胞胎可能因為外表相似而趣事連連，大陸有對網紅兄弟就利用相似的外表，拍片挑戰只付1份價錢，換人輪流食自助餐。兄弟倆不但面容相近、身型相仿，聲音都十分相似，靠哥哥假裝去洗手間換弟弟到餐廳進食，最終挑戰成功。而事後當他們向老闆坦白時，老闆竟然沒有責備，反而稱讚他們拍攝題材「挺有意思」。

該對河南網紅雙胞胎在Bilibili嗶哩嗶哩上傳影片，標題為「雙胞胎付一份錢輪流去吃自助餐能成功嗎？」，影片長2分40秒，至今播放量已經達到396.3萬次。片段中，兩人為挑戰輪流吃自助餐，刻意以相同髮型、衣物、打扮前往餐廳。餐廳內提供任食火鍋自助套餐，售價為33元（約36.8港元）。雙胞胎中的哥哥先到餐廳點餐，大飽口福後，特意跟老闆說想去趟洗手間，實則是「借尿遁」會合孿生弟弟，換弟弟進店吃火鍋。

弟弟先假裝從洗手間出來，然後裝作若無其事地坐到同一個座位時，拿了醬汁就敞開肚皮吃，就算店員坐在他對面望着他吃也並未發現異樣。弟弟吃飽後去結帳，支付了33元（約36.8港元），跟老闆打聲招呼後順利離開。之後兄弟倆會面，興奮地表示「成功了」。

雖然這次雙胞胎挑戰只花1人價錢，中途換人去吃自助餐的挑戰取得成功，但他們事後還是返回餐廳，向老闆坦白是為了拍片挑戰，並補回另一份套餐的價錢。而老闆得知後，不但沒有生氣，反而稱讚他們拍攝題材「挺有意思」。

至今，影片在平台的播放量已經達到396.3萬次，不少網友都表示爆笑，「沒想到真行啊」、「考試能替補嗎？」。但也有人表示，雖然他們最後補了錢，但仍然可能帶來不良引導，令不少雙胞胎兄弟姐妹去嘗試，而當中可能有人乘機不付錢，「說實在話，雖然你們自己最後補了錢，但是這種主題，是一定會引起投機取巧的人的刻意效仿和逃單的」、「容易引導人模仿，畢竟不是人人都有素質」、「這種不良引導就不要拍了」。

延伸閱讀：

雙胞胎妹妹爭衫着 懂事家姐即交換 媽媽教唔使讓獲網民激讚

自助餐7人怒吃300隻蟹 80碗楊枝甘露 老闆哭暈？店方咁回應

文章授權轉載自《香港01》

雙胞胎 餐廳

延伸閱讀

後腦勺被揍濺血！台留學生在美遭無差別攻擊 求助外交部專線結果讓她失望

日本很常見！他驚呼台灣女生不愛「1髮型」 網猛搖頭：沒辦法

會考兒不讀書成天滑iPad、打電動 家長PO文喊「終於開始審判」被酸爆

好尷尬！隱形內衣晾陽台隔天失蹤 妹子發現蹤跡超崩潰

相關新聞

元朗電鋸謀殺｜曾嘆痛失妻子感到好痛苦 死者丈夫球叔今晨黯然認屍

元朗上周六（20日）發生恐怖電鋸謀殺案，54歲包租婆身中多刀，更遭人毀容棄屍街頭。案件至今暫未有人被捕，元朗警區重案組人員正積極追緝在逃兇徒歸案…

南海發現兩處明代沉船文物逾10萬件 有助研究海上絲路

據新華社與央視新聞報導，中國國家文物局、海南省人民政府等單位日前在海南三亞公布中國深海考古工作最近取得重大進展。去年10...

2伙計睡覺攤販30箱香蕉被搶光 老闆回來傻眼

江蘇鎮江一水果攤無人看管，30箱香蕉被哄搶一空，拍攝者唐先生稱，剛開始還以為水果攤生意太火爆所以人多，後面沒看到老闆才感...

大四女帶娃上學 成績第1屢獲獎學金 但不提倡效仿

「大四」、「帶娃」、「班級第一」、「獎學金拿到手軟」，這幾個標籤同時出現在23歲的小黎(化名)身上。最近，一位名叫「學生...

10分鐘被騙1876萬 陸科技業老闆遭「AI換臉詐騙」

在技術演進下，新型的「AI詐騙」模式正在中國大陸崛起。據內蒙包頭市公安局官方帳號「平安包頭」發布，日前發生一起電信詐騙案...

發生1年後才通報的慘劇…長沙塌樓案54死 66官被鍘

湖南長沙市去年4月發生八層樓自建房倒塌事件，官方昨公布調查報告，認定主因是屋主違法違規加蓋、地方政府放任不管，嚴懲包括兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦