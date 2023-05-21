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陸多地公安要求家長 卸載小孩手機Telegram等密聊軟體

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
廣西賀州警方甚至要求，若發現孩子手機有安裝密聊軟體，必須帶至公安機關查清孩是否有從事違法犯罪的情況。（取自推特）
廣西賀州警方甚至要求，若發現孩子手機有安裝密聊軟體，必須帶至公安機關查清孩是否有從事違法犯罪的情況。（取自推特）

據上海《澎湃新聞》報導，江蘇南京、福建福州、甘肅蘭州，以及廣西、山西等多地警方，近日相繼發布通知，要求大陸家長檢查孩子手機是否有安裝密聊貓、紙飛機（Telegram）、蝙蝠、事密達、海鷗等App，若發現這些App應立即卸載。部分地方公安列出的「黑名單」還包括WhatsAPP、推特等。

報導指出，大陸公安稱，這些軟體為犯罪分子銷毀犯罪證據提供了便利。例如，南京市公安局官方微信公眾號本月19日就發布消息稱，「密聊軟件，因其加密通訊的私密性強，尤其是『閱後即焚』的功能，為犯罪分子銷毀犯罪證據提供了便利，使密聊軟件成為『灰色地帶』。」

南京市公安局表示，「如今，犯罪分子將服務器從境內轉移至境外，將通訊工具從大眾軟件改為境外密聊軟件或境內小眾聊天軟件，將作案設備從傳統『偽基站』改為使用『貓池』（Modem pool）、GOIP 、多卡寶、VoIP等，這類利用新空間、新設備實施的電信網絡詐騙犯罪技術性極強，增大了案件查辦的難度。」

南京市公安局甚至指出，未成年人涉世未深，不法分子在密聊軟件上通過花言巧語哄騙未成年人提供個人信息等內容，使其成為違法犯罪行為的「幫凶」，甚至犯下「幫信罪」。

大陸刑法規定：「明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金」。

澎湃新聞指出，不同地方通知家長檢查的App名單略有出入。個別地方的通知甚至稱，「如果發現孩子已經安裝（上述軟件），要高度重視，告知其危害，並帶孩子到最近的公安機關查清孩子是否有從事違法犯罪的情況」。

根據網上流傳的訊息，廣西賀州警方即要求，若發現孩子手機有安裝密聊軟體，必須帶至公安機關查清孩是否有從事違法犯罪的情況。在賀州警方通知中，必須刪除的App還包括WhatsApp與推特。

事實上，早前已有不少消息指稱，大陸各地公安都要求家長檢查小孩手機上是否有密聊天軟體。儘管公安機關的說詞是為防堵網路詐騙，但不少人仍認為，這是中國大陸進一步加強言論管控的最新作為。

南京公安要求家長刪除小孩手機上的Telegram等App，否則恐構成「幫信罪」。（截圖自南京市公安微信公眾號）
南京公安要求家長刪除小孩手機上的Telegram等App，否則恐構成「幫信罪」。（截圖自南京市公安微信公眾號）

公安 未成年 詐騙

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