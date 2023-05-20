福廈高鐵全線進入聯調聯試 9月底通車後福廈一小時可抵

大陸人民網報導，今天5月20日，大陸55031次高鐵檢測列車從福州南站駛出，福廈高鐵全線進入聯調聯試階段，這標誌著福廈高鐵離開通運營又近了一步。預計今年9月底福廈高鐵將具備開通運營條件。

據了解，聯調聯試是採用測試列車和相關檢測設備，在鐵路開通運營前對沿線軌道、接觸網、通信、信號等各系統的功能、性能、狀態和系統間匹配關係進行綜合檢測、驗證調整和優化，使整體系統達到設計要求。

報導稱，福廈高鐵聯調聯試自5月20日開始，計劃於8月份完成。聯調聯試期間，中國鐵路南昌局將成立福廈高鐵聯調聯試及運行試驗工作領導小組和協調辦公室，統籌抓好聯調聯試各項工作的落實，確保各項任務圓滿完成。

福廈高鐵全長277.42公里，正線橋樑84座、隧道29座，橋隧比高達85.1%，是大陸「八縱八橫」高速鐵路網中東南沿海高鐵大通道的重要組成部分。線路設有福州南、福清西、莆田、泉港、泉州東、泉州南、廈門北、漳州8座客運車站，其中福清西站、泉港站、泉州東站、泉州南站為新建車站，漳州站為既有車站改擴建，福州南、莆田、廈門北站為並行既有站新建車場。

線路一旦於9月底開通後，福州至廈門列車運行時間將從現在的2小時縮短至1小時以內，形成「一小時生活圈」。報導稱，廈門、漳州、泉州等地將形成「半小時交通圈」，東南沿海城市群將串聯起一條聯動發展的黃金紐帶，對服務國家「一帶一路」倡議，推動沿線城市經濟社會發展具有重要意義。