香江風情／貪財、色上當 港「釣魚」詐騙大增

香港有位財經寫手描繪經濟圖景，說全球陷於混亂狀態，灰／黑天鵝亂飛，隨時大起大落。這當然令人不知所措，但令人哭笑不得的，是另外一幅既虛擬又真實的圖景，是香港網路上撐著排排釣魚竿，一條條水魚接連上鉤。

釣魚竿說的是香港網路騙局，香港警方稱其為「釣魚騙案」。狹義的「釣魚騙案」是指郵件中設置木馬鏈接，釣人點開下手；廣義的則以五花八門的騙術引人直接上鉤。釣魚二字非常形象，也相當瘋狂。香港警方周末最新公布，香港首季「釣魚騙案」多達一千四百多宗，被騙者損失金額二千六百多萬港元。

有釣魚的竿就有被釣的魚，香港人稱容易上當受騙者為「水魚」。水魚是粵語中鱉的俗稱，有粵語研究指「水魚」之說，是因鱉被抓起時，肥胖身子扭動不已好像很有錢，牠還咬住鉺絕不鬆口。香港「釣魚騙案」增多，說明「水魚」也實在不少，而不少騙案相當荒唐。

「釣魚騙案」中被釣，不是貪財就是貪色，其中「網上情緣」荒唐的多，香港警方最新公布一單最荒唐，是一名十三歲國中二年級男生，也跑到網上去談情，結果遇上一位願提供援交服務的，要小男生見面前先購買遊戲點數卡作服務訂金。小男生到便利店購買價值七六八港元點數卡，按指示提供充值序號，然後對方當然失去聯絡。小男生氣得還要母親陪同，去報警求助。

目前「釣魚騙案」中金額最大的，被騙者是會計師，今年一月收到電訊商短信，獲告知積分即將到期，說用積分可換領藍芽耳機，就交出信用卡資料，然後被盜簽七十萬港元。

香港最多這類騙案來自假冒電訊公司，相關案件占總數的七成三，另有一成二騙案涉及假冒零售集團獎賞計畫，其餘涉及假冒郵遞服務公司等。