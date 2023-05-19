22日起每周6班 福州飛松山 復航

時隔3年！大陸福州市人民政府18日宣布福州─台灣航線將於5月22日正式復航，這是受新冠疫情影響，從2020年3月以來的首度復航。此前，陸委會3月初曾宣布開放兩岸10個定期航班航點直航，福州便是其一。

中新網報導，廈門航空表示，福州─台北松山復航首航班將於5月22日起飛。未來每周6班往返，除周五外，其餘每日各1班往返，採波音737-800客機。

在航班時刻、機型與航點方面，去程航班編號為MF883，每日18:15自福州出發，19:45抵達台北松山；回程航班編號為MF884，20:45自台北松山起飛，22:10抵達福州。

此外，福州─高雄航線也將於6月2日復航。未來預計在每周五執行1班往返航班。去程航班編號為MF8679，每周五17:10從福州起飛，18:50抵達高雄；回程航班編號為MF8680，19:50從高雄起飛，21:25抵達福州。

福州長樂國際航空城管委會主任陳禺表示，本次復航是兩岸同胞共同的心聲，將繼續便利兩岸往來互通，促進兩岸經貿文化交流，深化各領域協同合作，加快推進兩岸深度融合的現代化國際城市建設。

廈門航空福州分公司總經理李良川則指，未來福台航空市場潛力巨大，廈航將適時新開航線、增加航班，保障兩岸旅客交流往來。