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福州－台北松山5月22日正式復航 每週往返各6班

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
福州－台北松山航線將於5月22日正式復航，每周往返各6班。圖為資料畫面。記者游順然／攝影
福州－台北松山航線將於5月22日正式復航，每周往返各6班。圖為資料畫面。記者游順然／攝影

時隔3年！大陸福州市人民政府18日宣布福州－台灣航線將於5月22日正式復航，這是受新冠疫情影響，從2020年3月以來的首度復航。此前，陸委會3月初曾宣布開放兩岸10個定期航班航點直航，福州便是其一。

據中新網，廈門航空表示，福州－台北松山復航首航班將於5月22日起飛。未來每周執行6班往返航班，除周五外，其餘每日各1班往返，將採波音737-800客機。

在航班時刻、機型與航點方面，去程航班編號為MF883，每日18:15自福州出發，19:45抵達台北松山；回程航班編號為MF884，20:45自台北松山起飛，22:10抵達福州。

此外，福州－高雄航線也將於6月2日復航。未來預計在每周五執行1班往返航班。去程航班編號為MF8679，每周五17:10從福州起飛，18:50抵達高雄；回程航班編號為MF8680，19:50從高雄起飛，21:25抵達福州。

福州長樂國際航空城管委會主任陳禺表示，本次復航是兩岸同胞共同的心聲，將繼續便利兩岸往來互通，促進兩岸經貿文化交流，深化各領域協同合作，加快推進兩岸深度融合的現代化國際城市建設。

廈門航空福州分公司總經理李良川則指，未來福台航空市場潛力巨大，廈航將適時新開航線、增加航班，保障兩岸旅客交流往來。

據統計，自2008年啟動兩岸空中直航至今，福州長樂國際機場共執行台灣航班3.1萬架次，飛往台北、台中、高雄，運輸旅客量達341.5萬人次，運輸貨郵吞吐量達6.4萬噸。

航班 航線

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