香港有線主播錄影廠內齊跳「開花舞」獲網友瘋傳傳惹高層不滿急刪片

韓國女團BLACKPINK成員智秀( Jisoo )歌曲《Flower》的「開花舞」近日成為網友模仿拍攝的熱門題材,連一眾新聞主播也組成「女團」加入拍片!日前有線新聞部1日內有3位主播離職,5名女主播在錄影廠內齊跳「開花舞」作為紀念,更將片段上載至個人instagram,獲線民瘋傳大讚有噱頭。不過,據知片段流出後惹來有線高層不滿,新聞部內部更發通告要求同事「謹言慎行」,保持專業形象,讓主播們急急刪除片段「補救」。

有線新聞部主播余茵娜、梁思齊、梁家正本週二( 16/5 )同日離職,獲同事送上鮮花、蛋糕等禮物歡送,一眾主播更在錄影廠內一起拍照留念。其中5名女主播梁思齊、余茵娜、陳凱筠、拿添盈、郭希琳一改平日認真形象,組成臨時「新聞女團」,於新聞部佈景前齊跳Jisoo@BLACKPINK歌曲《Flower》的「開花舞」,並將片段上載至個人instagram自娛,余茵娜更於限時動態記錄「拍攝花絮」:「超業餘Cover,即日夾舞的五朵Flowers,但高跟鞋很吵。」

片段引網友討論及瘋傳,有粉絲大讚5名女主播跳得有板有眼,「喜歡看到主播活躍的一面」、「很過癮,好玩。證明工作環境不會太差」。不過也有網民認為,主播在公司拍攝相關影片會影響形象,「新聞主播專業何在!」、「莫非她們將轉型做綜藝節目?」。而被稱為「香港新聞教父」的資深傳媒人黃應士也在帖文留言批評「a true disgrace to the craft of journalism! (對新聞業的真正侮辱! )」。

有線新聞部5名女主播梁思齊、余茵娜、陳凱筠、羅添盈、郭希琳於新聞部佈景前齊跳Jisoo@BLACKPINK歌曲《Flower》的「開花舞」,並將片段上載至個人instagram。(ig影片截圖)

據瞭解,相關片段曝光後觸動有線新聞部管理層神經,新聞部員工隨即獲發內部通告,內容要求同事「謹言慎行」,維持新聞專業形象,同時提醒新聞廠不應成為玩樂平臺。而曾經把片段上載至ig的主播們事後亦急急補救,把片段從社交平台刪除,惟片段及相片等早已被網友截圖瘋傳。

延伸閱讀:

盤點沒有線財經台女神級主播這位幕前保守私下性感反差極大

模仿犯|林心如被批不像女主播角色原型原來是前無線新聞主播?

文章授權轉載自《香港01》