山西拚觀光 煙火氣回歸

香港一精品店周日母親節疑似發生盜竊案，店家日前將事發過程的監視器畫面上傳至社交平臺Instagram，顯示1對男女於晚上近8時進入店內。女子一進店就拿起一個毛絨玩偶，而男子則拿起附近1盒盲盒精品，兩人於大門附近徘徊，沒有把商品放回原位，就拿著商品離去。店家在限時動態上感嘆，稱生意變差，「還要面對小偷問題，對我們來說是雪上加霜」，希望小偷能歸還相關商品...

2023-05-17 19:36