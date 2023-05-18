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山西拚觀光 煙火氣回歸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸北方旅遊旺季已到，如何借勢加快服務業復甦？16日，山西發文鼓勵加速「煙火氣」回歸，支持旅遊景區升級。

中新社報導，山西省政府辦公廳16日發布《山西省推進服務業提質增效2023年行動計畫》，明確加速「煙火氣」回歸，支持商貿零售、住宿餐飲等重點領域消費，促進汽車、家電、家居、油品等大宗商品消費。 　　

在夜間經濟領域，山西將豐富夜間文化和旅遊消費供給，科學合理規畫建設各類「煙火氣」空間場所，簡化夜間活動審批程序，探索實行包容審慎市場監管，優化夜間消費營商環境。 　　

在恢復住宿餐飲方面，山西將舉辦中國山西麵食文化節，製作山西美食大全，推出山西美食旅遊路線。作為文旅資源大省，山西對文旅產業寄予厚望。 　　

《行動計畫》將5A級景區擴容納入視野。其間，山西將支持晉祠天龍山、關帝廟、王莽嶺景區創建國家5A級旅遊景區，支持喬家大院復牌5A級旅遊景區。 　

在開發文旅市場方面，山西將積極融入京津冀朋友圈，在長三角、珠三角、粵港澳地區塑造山西文旅品牌，促進出入境旅遊有序恢復。

美食旅遊 住宿

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