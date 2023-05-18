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脫口秀被控辱共軍 停演重罰六千萬

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國脫口秀演員House（李昊石）指野狗「能打勝仗、作風優良」被控「辱軍」，他與所屬公司被警方調查及重罰。（取材自中新網）
中國脫口秀演員House（李昊石）指野狗「能打勝仗、作風優良」被控「辱軍」，他與所屬公司被警方調查及重罰。（取材自中新網）

脫口秀演員失言，在大陸恐導致災難性後果。大陸脫口秀演員House（本名李昊石）日前在北京的演出橋段，因遭控涉嫌侮辱中共解放軍，其所屬公司昨日遭北京市文旅局沒收所得並罰款，合計高達新台幣六千五百萬元，該公司並被無限期暫停在北京所有演出活動。

中國演出行業協會隨後宣布，對李昊石的違規行為進行嚴厲申斥，並要求會員單位對李昊石進行「從業抵制」。北京市公安局朝陽分局昨晚則宣布，針對李昊石在演出過程中出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響的情況，已依法立案調查。

李昊石十三日在北京演出的「笑果脫口秀」上說，他來到上海時收養了兩條流浪狗，初見這兩條狗時牠們正好在追松鼠，而且像砲彈一樣發射出去，他內心就閃過「作風優良，能打勝仗」這句話。

但「作風優良，能打勝仗」是中共領導人習近平二○一三年三月在全國兩會解放軍代表團全體會議時對解放軍提出的要求。習近平當時表示，「建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標」。因此，李昊石前述段子被認為是對解放軍的惡意侮辱。

隨著事件發酵，北京官方也火速祭出鐵腕手段。北京市文旅局昨日宣布，對李昊石所屬公司「笑果文化」旗下「上海笑笙文化傳媒有限公司」重罰人民幣一千三百卅五點三八萬元，並沒收演出所得人民幣一百卅二點五四萬元。

北京 解放軍 脫口秀

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