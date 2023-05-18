第56顆北斗衛星 陸成功發射

大陸的中國航天科技集團昨天發布訊息表示，17日10時49分，中科集團在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射第56顆北斗導航衛星。

據發布，第56顆北斗導航衛星由中國航天科技集團有限公司五院研製。該衛星屬地球靜止軌道衛星，是大陸北斗三號工程的首顆備份衛星。入軌並完成在軌測試後，將接入北斗衛星導航系統。此次發射是北斗三號工程高密度組網之後，時隔3年的首發任務。

該衛星的發射將進一步提升系統服務性能，對推廣北斗系統特色服務、支撐北斗系統規模應用具有重要意義。該衛星實現了對現有地球靜止軌道衛星的在軌熱備份，將增強系統的可用性和穩健性，提升系統現有區域短報文通信容量三分之一，提高星基增強和精密單點定位服務性能，有助於用戶實現快速高精度定位。

中科集團表示，執行此次發射任務的長征三號乙運載火箭由航天科技集團一院抓總研製。屬於「金牌火箭」長征三號甲系列，採用長三甲系列火箭統一構型設計思路。長三甲系列火箭由長三甲、長三乙、長三丙三種大型低溫液體運載火箭組成。

訊息稱，這次發射是長征系列運載火箭的第473次發射。