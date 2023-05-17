美食之都大踩雷！男買煲仔飯見「真身」嚇傻 嘆：是什麼勇氣端上桌？

該大陸男於小紅書發文，講述自己在香港找尋美食「踩雷」經歷，指他叫了一個價值88元的煲仔飯，豈料一看到「成品」就嚇傻。（示意圖／Ingimage）

香港是美食之都，但也要提防「踩雷」。有大陸男近日來香港旅遊，買了88元（約新台幣346元）煲仔飯，豈料一看到煲仔飯「真身」頓時呆住，「端上桌我人都傻了」，感嘆「老闆是有什麼勇氣把這飯端上桌的」。 貼文引來網友熱議，有人認為店家「坑人」，但亦有人認為香港物價本來就貴，「廣州正宗的香腸煲仔飯也要三四十塊」。

貼文引來網友熱議，有人認為店家「坑人」，亦有人認為香港物價本來就貴。（示意圖／Ingimage）

該大陸男於小紅書發文，講述自己在香港找尋美食「踩雷」經歷，指他叫了一個價值88元的煲仔飯，豈料一看到「成品」就嚇傻，「香港88元的煲仔飯，端上桌我人都傻了...老闆是有什麼勇氣把這飯端上桌的」。

從原PO上傳的圖片可以看到，該煲仔飯以有醬油的白飯為底，飯上則放了4個切開的半截香腸，分量看起來有些少。原PO提醒其他網友，「大家請直接避雷！」但沒有提及店家名稱。

貼文引來網友熱議，有人認為店家「坑人」，「這完全就是在坑人啊，給你吃88元一份的蛋炒飯願不願意？」、「我自己買香腸，做飯的時候放到電鍋都比這好吃」，也有人譏諷「這可真便宜，店月租20萬、日本的進口珍珠米、西班牙圈養的黑毛豬、德國百年製腸技術，不收你服務費了」。

亦有人認為香港物價本來就貴，「廣州正宗的香腸煲仔飯也要三四十塊」、「你是不是點『香腸煲仔飯』？如果是這樣只會有香腸，一般菜單會有其他，例如：排骨臘腸煲仔飯、滑雞煲仔飯、肉餅煲仔飯之類，全部都可加錢配臘腸」。

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文章授權轉載自《香港01》