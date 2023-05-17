母親節見鴛鴦大盜！男女明目張膽偷公仔盲盒 店家公開影片緝兇

香港一精品店14日疑遭盜竊。（示意圖／Ingimage）

香港一精品店周日母親節（14日）疑似發生盜竊案，店家日前將事發過程的監視器畫面上傳至社交平臺Instagram，顯示1對男女於晚上近8時進入店內。女子一進店就拿起一個毛絨玩偶，而男子則拿起附近1盒盲盒精品，兩人於大門附近徘徊，沒有把商品放回原位，就拿著商品離去。店家在限時動態上感嘆，稱生意變差，「還要面對小偷問題，對我們來說是雪上加霜」，希望小偷能歸還相關商品。

Mille-Feuille Fashion Select Store日前在Instagram上分享限時動態，公開了該對男女於香港K11 Art Mall內概念店疑似偷竊的過程。事發於5月14日晚上近8時，畫面中可見，涉事男女一入店就「分頭行事」，身穿黑色短袖上衣及戴棒球帽的女子拿起入口處附近的娃娃，並抱入懷中把玩，而身穿黑色上衣和短褲的男子則在店鋪右方觀察。

後來，男子拿起1盒盲盒精品並走回女方身邊，兩人一度交頭接耳。隨後有3名客人進入店內，男子就火速從女方手上拿走娃娃離開，而女子則淡然地摸摸頭髮，最後轉身離開。

男子拿起附近1盒盲盒精品。（圖／擷自Instagram影片）

該對男女出手迅速，沒有半點猶豫，犯案過程不足40秒。店家發現後，放大相關片段的畫面，公開了男嫌犯的樣貌，又發現其右手手背上有明顯的小丑紋身。店家發文感嘆，店裡最近生意變差，豈料還遭遇小偷，「大家都去旅行，生意已經不是特別好，還要面對小偷問題，對我們來說是雪上加霜」，故希望2名嫌犯歸還商品。

影片引來網友討論，不少人紛紛轉發影片，希望能儘快把嫌犯繩之以法，也有人對嫌犯「光明正大」取走商品的舉動感到驚訝，「偷一些非必需品，肯定是這兩人貪心」、「偷的這麼明目張膽」、「現在這些商店都有監視器了還偷」、「爽就一時爽卻有案底留下...」

店家放大相關片段的畫面，公開了男嫌犯的樣貌，發現其右手手背上有明顯的小丑紋身。（圖／擷自Instagram影片）

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文章授權轉載自《香港01》