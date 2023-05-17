長腿辣妹穿「網狀衣+圍裙」吃鍋拍性感影片 海底撈回應了

近日，有網友稱網紅「阿朱」在火鍋店海底撈衣著暴露拍攝影片及照片，質疑其尺度過大，涉嫌傳播低俗色情，引發網友熱議。海底撈官方在15日亦針對事件進行回覆，表示影片拍攝地為泰國門店。

在社交網站查詢發現，該網紅在抖音平台擁有67.2萬粉絲關注，且其在微博等平台擁有社交賬號，發布的內容也多以「擦邊（衣著暴露、有挑逗行為）」影片為主。

對此，海底撈客服回覆陸媒《新黃河》詢問表示，經查詢網傳影片拍攝地點位於泰國，因傳播造成的影響已向相關平台進行反應，有相關負責人跟進處理。對於海底撈門店工作人員是否對該女子的行為進行過勸阻，該客服表示，無法查詢到其他國家門市的詳情。

海底撈公共事務部工作人員回應稱，已向傳播平台反應該影片存在涉黃行為，希望將影響降到最低。

該影片傳播平台相關負責人表示，「平台禁止發布展示淫穢色情、渲染庸俗低級趣味的視頻。」並介紹，在2023年第一季度，已清理180多萬條色情影片。目前，網紅阿朱在海底撈拍攝的影片及照片已在其賬號中被刪除。

網紅阿朱海底撈拍性感影片惹議。（微博） 網紅阿朱海底撈拍性感影片惹議。（微博）

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文章授權轉載自《香港01》