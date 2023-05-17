持續送電19天 閩電送粵創下新高

5月以來，廣東用電負荷快速增長，電力供應趨緊。南方電網與國家電網加大電力跨省互濟力度，閩粵聯網工程按當前通道最大能力，由福建向廣東持續送電19天。

中新社報導，中國南方電網公司表示，自5月13日起，通過閩粵聯網工程由福建向廣東送電，持續時間19天，預計最大送電量可達4.56億千瓦時，將為廣東經濟企穩回升提供有力支撐。 2022年9月23日閩粵聯網工程實現首次送電交易以來，截至今年4月底，廣東送福建實際送電量達7億千瓦時，福建送廣東實際送電量突破10億千瓦時。

「3月下旬以來，廣州電力交易中心聯合北京電力交易中心連續開展了7次福建送廣東電力交易」。廣州電力交易中心主任丁軍策稱。 南方電網廣東電網市場部高級經理李傳健表示，隨著當前經濟穩步向好，廣東用電負荷需求持續增長，閩粵兩省電網公司經協商，用足用滿現階段閩粵聯網工程通道能力，相當於為用電高峰期的廣東再添一台百萬機組，供電保障能力有效提升。

閩粵聯網工程是南方電網和國家電網合作的首個省級電網間互聯工程，對於促進能源資源在更大範圍共享互濟，以及粵港澳大灣區與海峽西岸經濟區的合作發展具有重大意義。 據測算，「十四五」期間，通過閩粵聯網，兩地季節性送電電力可達50萬千瓦至160萬千瓦。此外，閩粵聯網工程還可以增加兩省電網的抗風險能力，將有效提高閩粵兩地在遭受自然災害時的緊急支援能力，加快事故後恢復速度。