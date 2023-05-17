雲台30茶人聚昆明 品普洱話情

「茶香悠悠．情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動日前啟動，雲南、台灣兩地30餘位茶人相聚昆明，參訪雲南省對台交流基地，共品普洱茶，共話兩地情。

中新網報導，此次活動是第5屆「七彩雲南·相約台灣」文化交流活動之一，由雲南省台主辦，主旨在深化兩地交流合作，實現共同發展。

活動當天，雲台兩地茶人一同參訪雲南省對台交流基地─雲南民族村、雲南弘益大學堂，並品茗多款普洱生茶，熟茶及紅茶。雲南省普洱茶協會會長董勝介紹，雲南茶葉種植面積達740萬畝，年產量近40萬噸。以普洱茶為代表的雲南茶，出口40多個國家和地區。

雲南弘益大學堂校長李樂駿表示，作為對台交流基地，弘益大學堂以茶為媒，每年都接待來自兩岸的交流考察團。今後會一如既往做好相關工作，鞏固好「兩岸一家親，雲台一家人」的文化血脈。

台灣中華茶藝聯合促進會總會前會長呂禮臻表示，1994年他與雲南普洱茶結緣，此後幾乎每年都要到雲南茶山走一走，看一看，收藏一些普洱茶，並對外宣傳推廣普洱茶。「現在台灣收藏、品飲普洱茶的人愈來愈多了。」呂禮臻介紹，此次他們也帶來台灣的茶葉，希望通過茶葉等方面的交流，不斷增進彼此了解。

「茶香悠悠．情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動將持續至5月19日。大家將前往雲南臨滄，參觀鄉村振興示範點，古茶樹群落；參加2023年紅茶產業高質量發展暨滇紅茶產業建設交流會、鳳慶古樹茶保護開發基金會捐贈儀式等，感受臨滄鄉村振興成果及「天下茶倉」茶文化氛圍。